David Bernin prend la direction générale du groupe Ailleurs

Brice Lafaye prend la direction générale de l’activité Groupes et Events.



Diplômé de l’ESC d’Amiens, il est fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le développement marketing et commercial au sein de Nestlé, l’Oréal et dans le secteur immobilier.



Olivier Meynet l'accompagnera en tant que directeur général adjoint de ces activités.



Denise Abassi, qui dirigeait les agences du sud de la France, rejoindra le tour-opérateur Héliades à compter du 1er janvier 2023 au poste de directrice générale adjointe, aux côtés de Nicolas Ivaldi.



" La présidence et le codir de Marietton Développement formulent des vœux de succès à tous dans leurs nouvelles missions ", selon le communiqué.