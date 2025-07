Pourquoi la DGCCRF a-t-elle épinglé Booking.com ?

déséquilibrées

Le 3 juillet 2025, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), en collaboration avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, a enjoint la sociétéCette décision fait suite à un constat de clauses jugées "", pénalisant les hôteliers français.La société a jusqu’au 31 décembre 2025 pour se conformer au règlement (UE) n° 2019/1150 , plus connu sous le nom de règlement P2B, qui vise à garantir l’équité et la transparence des relations commerciales entre les services d’intermédiation en ligne et les entreprises utilisatrices, notamment les hôteliers.