Après Google et Facebook, Booking.com dans le viseur de la justice

La semaine dernière, Google a été condamné par un juge américain pour monopole sur la publicité en ligne.La première lettre de l'acronyme GAFAM encourt de lourdes sanctions dans ce procès et un autre qui se charger de statuer sur l'accusation d'abus de position dominante cette fois-ci au niveau de la recherche sur internet.Nous pourrions assister au démantèlement du géant. Le groupe Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, pourrait lui aussi subir pareil sort.En juillet 2024, l'Autorité espagnole de la concurrence avait infligé une amende record de 413 millions d'euros àPuis quatre mois plus tard, la Commission européenne permettait aux hôteliers de pouvoir proposer les tarifs qu'ils souhaitent sur leurs propres sites, faisant sauter par la même occasion les "clauses de parité" que le géant leur imposait.Et la bataille prend maintenant un autre tournant :