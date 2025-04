Les procès contre Meta et Google vont-ils changer la donne dans le tourisme ?

41% de cyberacheteurs exclusifs ou en majorité sur Internet viennent en tête pour la part d’acheteurs qui privilégient Internet à l’agence physique et ce, loin devant les produits culturels physiques (23%), la mode (19%) ou les produits techniques et électroménagers (19%),

Les réseaux sociaux prennent une place grandissante dans notre quotidien, et participent à la création de nos imaginaires, surtout chez les nouvelles générations.



On sait que 39% des Français consultent des comptes spécialisés dans le voyage, et que 34% des jeunes utilisent Instagram pour choisir leur prochaine destination de vacances,

C'est finalement, le web des années 2010 et l'hégémonie de la décennie suivante qui sont aujourd’hui remis en question.Le démantèlement de ces géants aura un impact réel sur notre quotidien et sur les entreprises du secteur touristique.Actuellement fortement dépendante de Google et Meta pour être visible auprès des voyageurs et prospects, l’arrivée de concurrents pourrait faire baisser le coût des mots clés ou encore des campagnes publicitaires.Imaginez un peu que d'après Similarweb près de 20% du trafic d'un géant comme Booking.com est... payant. Le géant de la distribution hôtelière est l'un des meilleurs clients historiques de Google, dépensant des centaines de millions chaque année.En 2024, l’industrie du voyage devrait dépenser près de 8 milliards de dollars dans la publicité en ligne. Rien qu'en France, le voyage est le premier secteur d’activité du... e-commerce.Les acheteurs en ligne représentent 60% de ce marché.Ce n'est pas tout, car "" rapporte une étude de la FEVAD. Facebook et Instagram ont pris une place particulière dans le secteur du voyage. Le deuxième est devenu un canal privilégié de communication pour les acteurs de l'industrie. nous confiait Garance Bazin, Anthropologue à l'Université Paris Nanterre.