Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

La nouvelle désignée 3ᵉ du concours d’écriture de Colombus Voyages

Fin octobre 2024, Nathalie Pierret, fondatrice de Colombus Voyages, et Charly Verchère, son fils, ont lancé un concours d’écriture autour du voyage. Sans grande prétention, si ce n’est celle de bien faire, les deux agents de voyages ont été confrontés à un succès retentissant. Plus de 3 000 personnes se sont inscrites et 415 nouvelles ont été envoyées à l’équipe. Nous vous dévoilons le troisième récit du concours : "Rodrigues, as-tu du cœur ?", de Céline Travaglianti.

Rédigé par Romain POMMIER le Mardi 12 Août 2025

