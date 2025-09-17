TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Hera : la solution dopée à l'IA pour générer devis et carnets de voyage ! [ABO]

Ulysse annonce le lancement de sa 1ère solution BtoB baptisée Hera


La génération des devis et des carnets de voyage est devenue au fil du temps un véritable point noir pour les agents de voyages. Dans bien des points de vente, tout se fait... à la main. Un artisanat terriblement chronophage et non rémunéré. Hera, la nouvelle solution d'Ulysse, a été imaginée par et pour les pros, afin de leur faire gagner un temps précieux.


Rédigé par le Mercredi 17 Septembre 2025

Ulysse annonce le lancement de sa 1ère solution BtoB baptisée Hera - DR
Ulysse annonce le lancement de sa 1ère solution BtoB baptisée Hera - DR
CroisiEurope
Depuis toujours, les devis et les carnets de voyage sont des incontournables pour les voyageurs comme pour les professionnels.

Sauf que depuis l'avènement du digital, ces documents se sont généralisés et le niveau d'attente des clients est monté d'un cran, tant sur la qualité du rendu que sur la richesse de l'information.

Des tâches que les agents de voyages doivent bien souvent réaliser sans disposer réellement d’outils adaptés.

"Ce sont des process extrêmement chronophages, car la majorité des pros utilisent au mieux Canva, ou sinon Word.

Chaque photo, chaque texte, ils doivent les insérer manuellement, puis ils font plein d'allers-retours sur d'anciens devis et vont chercher des informations sur les sites des hôtels et des photos sur Google.

Bref, tout ça prend un temps fou," résume Axel Guidicelli, le cofondateur d'Ulysse.

Un constat qui ne vient pas totalement du patron de la start-up, mais surtout de Charly Verchere, le directeur général de Colombus Voyages.

Les deux dirigeants se sont rencontrés l'année dernière, alors qu'ils avaient lancé tous les deux des offres concurrentes pour produire et distribuer les voyages des influenceurs.

Ces initiatives ayant été abandonnées, les compères se sont lancés dans une autre aventure baptisée Hera.


Hera : "l'expertise des AGV est de concevoir des voyages, pas des devis"

Dans l'agence nîmoise de Colombus Voyages, la quinzaine de salariés n'en pouvait plus de faire des devis à la chaîne.

Un travail fastidieux, pas toujours rémunéré, puisque bon nombre de ces documents servent à comparer les prix entre les différents professionnels, voire à organiser un séjour directement sur Internet...

"La valeur d'un devis ou d'un carnet de voyage est faible, l’expertise des agents réside surtout dans leur capacité à concevoir des voyages qui vont marquer leurs clients. Après un passage chez Colombus Voyages, je me suis rendu compte de l'opportunité qu'il y avait.

Il est possible, avec la technologie et surtout l'IA, d'obtenir des carnets et devis au rendu plus professionnel et attrayant, mais surtout de les produire en un temps record, donc, in fine, d'augmenter le taux de conversion," imagine alors Axel Guidicelli.

Face à ce constat, avec Charly Verchere, ils s'enferment pendant trois jours pour y réfléchir.

A lire : Colombus Voyages : des voyages de mère... en fils !

C'est alors que naît Hera, une solution en ligne qui permet de faire gagner un temps précieux aux agents de voyages. En quelques jours seulement, une première version est lancée.

"Très rapidement, toute l'équipe de Colombus s'est convertie et l'utilise. Nous nous sommes dit alors que nous tenions quelque chose. Dans le même temps, nous avons creusé avec d'autres agences pour savoir si le besoin était bien réel, et nous avons eu un retour positif sur ce questionnement.

Fin décembre 2024, nous étions convaincus du potentiel, et le projet a pris forme au printemps dernier," recontextualise Axel Guidicelli.

Hera : "les salariés nous disent que c'est magique"

Officiellement, Hera est lancé ce mercredi 17 septembre 2025.

Entre-temps, une quinzaine d'agences, dont Privilèges Voyages, ont testé le produit.

"Nous avons co-construit avec eux la solution. Les retours sont dithyrambiques, les salariés nous disent que c'est magique.

C'est un peu l'ADN d'Ulysse finalement, parce que nous avons beaucoup écouté nos utilisateurs pour optimiser la plateforme. Et c'est une autre solution que nous avions lancée pour les influenceurs qui a servi de base de travail pour Hera," nous explique l'entrepreneur.

A lire : Ulysse veut faire des influenceurs des... agents de voyages !

Souvenez-vous, en juillet 2024, Ulysse avait mis en ligne Trips. La solution devait permettre aux influenceurs, travel planners ou passionnés de voyages de vendre leurs propres séjours, et in fine de les transformer en agents de voyages, grâce à l'appui de leur communauté.

Bien qu'incroyable, l'initiative a été très rapidement abandonnée, car Trips ne trouvait pas son public.

"Je me suis dit qu'il ne fallait pas jeter totalement ce produit et qu'il pouvait intéresser d'autres acteurs, comme les agences de voyages. Et après mon passage à Nîmes, j'ai imaginé que si les conseillers avaient un outil comme Trips, leurs visuels seraient beaucoup plus beaux, le tout en même pas 20 minutes, contre 1h30 actuellement.

Donc nous sommes partis de cette base de travail," nous confie Axel Guidicelli.

Hera : un devis à partir d'un prompt !

L'outil purement BtoB - une première pour Ulysse - n'est donc pas parti de zéro.

En reprenant la base de Trips, la start-up a gagné du temps pour développer une solution qualitative et directement opérationnelle.

"Nous nous occupons de la forme, pas du fond. Nous n'avons pas vocation à inventer un voyage, encore moins à remplacer les agences de voyages, mais plutôt à les aider. On part des informations que nous transmet l'agence de voyages.

Dans le cadre d'un voyage sur-mesure, elle nous transfère un brief réalisé avec le client, à la manière d'un prompt, en détaillant le planning jour par jour, les hôtels, etc.

Hera va digérer les informations puis générer un devis, avec des photos, des descriptifs des étapes, des hôtels, des activités et les formalités. Le devis est donc terminé à 80%, le reste revient à l'agent de voyages pour finaliser le document," nous décrit l'entrepreneur.

Tout est prévu pour être extrêmement simple et intuitif, avec un rendu de haute qualité. Le devis est intégralement modifiable. Les visuels ne sont pas générés par l'IA, mais issus d'une banque d'images.

Il est aussi possible de transférer le PDF, Word ou tableau Excel d'un réceptif ou d'un tour-opérateur pour générer directement le rendu souhaité, le tout à l'image de son entreprise et avec un taux d'erreur proche de zéro.

Hera : vers une ultrapersonnalisation des devis

Autres articles
Hera propose donc une offre sur-mesure, avec bientôt une ultrapersonnalisation : un design spécifiquement conçu pour l'agence de voyages, à l'aide d'un graphiste.

"Des solutions existent, sauf que celles-ci livrent toutes les mêmes devis. Nous voulons justement que ce soit un outil de différenciation, pour aider à la conversion.

Sur les 20% à la charge de l'agent de voyages, vous pouvez avoir un descriptif trop long, une information sur l'assurance ou un ton qui ne lui convient pas. Ce sont des petits détails.

Le carnet de voyage sera disponible d'ici fin octobre, de quoi économiser jusqu'à une journée de travail," annonce Axel Guidicelli.

Ce n'est pas tout, car le produit est appelé à s'améliorer sans cesse. D'ores et déjà, il est possible d’entrer le PNR (Passenger Name Record ou numéro de réservation) afin de générer automatiquement un plan de vol "visuellement beau", tout en prenant en compte les bagages.

Et demain, l'enjeu est de poursuivre la connexion à des outils de réservation afin de faciliter le travail des agents de voyages.

"À chaque fois que j'ai réalisé une démonstration de Hera, il y a une espèce de réticence, la peur que l'IA remplace les professionnels, puis aussi la crainte de changer ses habitudes. Une fois la démo terminée, le discours change.

Nous venons de la technologie, notre enjeu depuis le départ est la simplicité d'usage, donc la peur du changement est vite effacée," conclut le dirigeant.

Alors, qui Hera de la partie ? L'avenir nous le dira !


Lu 503 fois

Tags : colombus voyages, hera, ulysse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 17 Septembre 2025 - 07:36 Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs [ABO]

Mardi 16 Septembre 2025 - 07:20 Jean-Pierre Nadir, FairMoove : "Ce n'est pas l'emballement que j'aurais aimé" [ABO]

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs [ABO]

Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs [ABO]

Hera : la solution dopée à l'IA pour générer devis et carnets de voyage ! [ABO] Hera : la solution dopée à l'IA pour générer devis et carnets de voyage ! [ABO]

Jean-Pierre Nadir, FairMoove : "Ce n'est pas l'emballement que j'aurais aimé" [ABO] Jean-Pierre Nadir, FairMoove : "Ce n'est pas l'emballement que j'aurais aimé" [ABO]

Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen [ABO] Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute"

Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

JMB VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDD - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

JET TOURS - Délégué Commercial Sud-Est H/F - CDI - (Entre Marseille et Nice)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUSTRAL LAGONS - Commercial expérimenté BtoB H/F - CDI - (Région Rhône-Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?
Partez en France

Partez en France

Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !

Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute"

Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute"
Transport

Transport

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage

Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias