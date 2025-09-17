Hera : la solution dopée à l'IA pour générer devis et carnets de voyage ! [ABO]

Depuis toujours, les devis et les carnets de voyage sont des incontournables pour les voyageurs comme pour les professionnels.
Sauf que depuis l'avènement du digital, ces documents se sont généralisés et le niveau d'attente des clients est monté d'un cran, tant sur la qualité du rendu que sur la richesse de l'information.
Des tâches que les agents de voyages doivent bien souvent réaliser sans disposer réellement d’outils adaptés.
"Ce sont des process extrêmement chronophages, car la majorité des pros utilisent au mieux Canva, ou sinon Word.
Chaque photo, chaque texte, ils doivent les insérer manuellement, puis ils font plein d'allers-retours sur d'anciens devis et vont chercher des informations sur les sites des hôtels et des photos sur Google.
Bref, tout ça prend un temps fou," résume Axel Guidicelli, le cofondateur d'Ulysse.
Un constat qui ne vient pas totalement du patron de la start-up, mais surtout de Charly Verchere, le directeur général de Colombus Voyages.
Les deux dirigeants se sont rencontrés l'année dernière, alors qu'ils avaient lancé tous les deux des offres concurrentes pour produire et distribuer les voyages des influenceurs.
Ces initiatives ayant été abandonnées, les compères se sont lancés dans une autre aventure baptisée Hera.
Hera : "l'expertise des AGV est de concevoir des voyages, pas des devis"
Dans l'agence nîmoise de Colombus Voyages, la quinzaine de salariés n'en pouvait plus de faire des devis à la chaîne.
Un travail fastidieux, pas toujours rémunéré, puisque bon nombre de ces documents servent à comparer les prix entre les différents professionnels, voire à organiser un séjour directement sur Internet...
"La valeur d'un devis ou d'un carnet de voyage est faible, l’expertise des agents réside surtout dans leur capacité à concevoir des voyages qui vont marquer leurs clients. Après un passage chez Colombus Voyages, je me suis rendu compte de l'opportunité qu'il y avait.
Il est possible, avec la technologie et surtout l'IA, d'obtenir des carnets et devis au rendu plus professionnel et attrayant, mais surtout de les produire en un temps record, donc, in fine, d'augmenter le taux de conversion," imagine alors Axel Guidicelli.
Face à ce constat, avec Charly Verchere, ils s'enferment pendant trois jours pour y réfléchir.
A lire : Colombus Voyages : des voyages de mère... en fils !
C'est alors que naît Hera, une solution en ligne qui permet de faire gagner un temps précieux aux agents de voyages. En quelques jours seulement, une première version est lancée.
"Très rapidement, toute l'équipe de Colombus s'est convertie et l'utilise. Nous nous sommes dit alors que nous tenions quelque chose. Dans le même temps, nous avons creusé avec d'autres agences pour savoir si le besoin était bien réel, et nous avons eu un retour positif sur ce questionnement.
Fin décembre 2024, nous étions convaincus du potentiel, et le projet a pris forme au printemps dernier," recontextualise Axel Guidicelli.
Hera : "les salariés nous disent que c'est magique"
Officiellement, Hera est lancé ce mercredi 17 septembre 2025.
Entre-temps, une quinzaine d'agences, dont Privilèges Voyages, ont testé le produit.
"Nous avons co-construit avec eux la solution. Les retours sont dithyrambiques, les salariés nous disent que c'est magique.
C'est un peu l'ADN d'Ulysse finalement, parce que nous avons beaucoup écouté nos utilisateurs pour optimiser la plateforme. Et c'est une autre solution que nous avions lancée pour les influenceurs qui a servi de base de travail pour Hera," nous explique l'entrepreneur.
A lire : Ulysse veut faire des influenceurs des... agents de voyages !
Souvenez-vous, en juillet 2024, Ulysse avait mis en ligne Trips. La solution devait permettre aux influenceurs, travel planners ou passionnés de voyages de vendre leurs propres séjours, et in fine de les transformer en agents de voyages, grâce à l'appui de leur communauté.
Bien qu'incroyable, l'initiative a été très rapidement abandonnée, car Trips ne trouvait pas son public.
"Je me suis dit qu'il ne fallait pas jeter totalement ce produit et qu'il pouvait intéresser d'autres acteurs, comme les agences de voyages. Et après mon passage à Nîmes, j'ai imaginé que si les conseillers avaient un outil comme Trips, leurs visuels seraient beaucoup plus beaux, le tout en même pas 20 minutes, contre 1h30 actuellement.
Donc nous sommes partis de cette base de travail," nous confie Axel Guidicelli.
Hera : un devis à partir d'un prompt !
L'outil purement BtoB - une première pour Ulysse - n'est donc pas parti de zéro.
En reprenant la base de Trips, la start-up a gagné du temps pour développer une solution qualitative et directement opérationnelle.
"Nous nous occupons de la forme, pas du fond. Nous n'avons pas vocation à inventer un voyage, encore moins à remplacer les agences de voyages, mais plutôt à les aider. On part des informations que nous transmet l'agence de voyages.
Dans le cadre d'un voyage sur-mesure, elle nous transfère un brief réalisé avec le client, à la manière d'un prompt, en détaillant le planning jour par jour, les hôtels, etc.
Hera va digérer les informations puis générer un devis, avec des photos, des descriptifs des étapes, des hôtels, des activités et les formalités. Le devis est donc terminé à 80%, le reste revient à l'agent de voyages pour finaliser le document," nous décrit l'entrepreneur.
Tout est prévu pour être extrêmement simple et intuitif, avec un rendu de haute qualité. Le devis est intégralement modifiable. Les visuels ne sont pas générés par l'IA, mais issus d'une banque d'images.
Il est aussi possible de transférer le PDF, Word ou tableau Excel d'un réceptif ou d'un tour-opérateur pour générer directement le rendu souhaité, le tout à l'image de son entreprise et avec un taux d'erreur proche de zéro.
Hera : vers une ultrapersonnalisation des devis
Hera propose donc une offre sur-mesure, avec bientôt une ultrapersonnalisation : un design spécifiquement conçu pour l'agence de voyages, à l'aide d'un graphiste.
"Des solutions existent, sauf que celles-ci livrent toutes les mêmes devis. Nous voulons justement que ce soit un outil de différenciation, pour aider à la conversion.
Sur les 20% à la charge de l'agent de voyages, vous pouvez avoir un descriptif trop long, une information sur l'assurance ou un ton qui ne lui convient pas. Ce sont des petits détails.
Le carnet de voyage sera disponible d'ici fin octobre, de quoi économiser jusqu'à une journée de travail," annonce Axel Guidicelli.
Ce n'est pas tout, car le produit est appelé à s'améliorer sans cesse. D'ores et déjà, il est possible d’entrer le PNR (Passenger Name Record ou numéro de réservation) afin de générer automatiquement un plan de vol "visuellement beau", tout en prenant en compte les bagages.
Et demain, l'enjeu est de poursuivre la connexion à des outils de réservation afin de faciliter le travail des agents de voyages.
"À chaque fois que j'ai réalisé une démonstration de Hera, il y a une espèce de réticence, la peur que l'IA remplace les professionnels, puis aussi la crainte de changer ses habitudes. Une fois la démo terminée, le discours change.
Nous venons de la technologie, notre enjeu depuis le départ est la simplicité d'usage, donc la peur du changement est vite effacée," conclut le dirigeant.
Alors, qui Hera de la partie ? L'avenir nous le dira !
Publié par Romain Pommier
