Hera : la solution dopée à l'IA pour générer devis et carnets de voyage ! [ABO]

Hera propose donc une offre sur-mesure, avec bientôt une ultrapersonnalisation : un design spécifiquement conçu pour l'agence de voyages, à l'aide d'un graphiste.



" Des solutions existent, sauf que celles-ci livrent toutes les mêmes devis. Nous voulons justement que ce soit un outil de différenciation, pour aider à la conversion.



Sur les 20% à la charge de l'agent de voyages, vous pouvez avoir un descriptif trop long, une information sur l'assurance ou un ton qui ne lui convient pas. Ce sont des petits détails.



Le carnet de voyage sera disponible d'ici fin octobre, de quoi économiser jusqu'à une journée de travail, " annonce Axel Guidicelli.



Ce n'est pas tout, car le produit est appelé à s'améliorer sans cesse. D'ores et déjà, il est possible d’entrer le PNR (Passenger Name Record ou numéro de réservation) afin de générer automatiquement un plan de vol "visuellement beau", tout en prenant en compte les bagages.



Et demain, l'enjeu est de poursuivre la connexion à des outils de réservation afin de faciliter le travail des agents de voyages.



" À chaque fois que j'ai réalisé une démonstration de Hera, il y a une espèce de réticence, la peur que l'IA remplace les professionnels, puis aussi la crainte de changer ses habitudes. Une fois la démo terminée, le discours change.



Nous venons de la technologie, notre enjeu depuis le départ est la simplicité d'usage, donc la peur du changement est vite effacée, " conclut le dirigeant.



Alors, qui Hera de la partie ? L'avenir nous le dira !