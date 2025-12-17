TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La CAT accueille un nouveau membre et devient partenaire de Femmes du Tourisme

La CAT a reçu le Ministre Serge Papin


Réunie en Conseil exécutif à Paris, la CAT a présenté au ministre Serge Papin sa stratégie pour le tourisme français. La Confédération a également annoncé l'arrivée d'un nouveau membre : l'Union des Aéroports Français, ainsi qu'un partenariat avec Femmes du Tourisme et la Fondation Belem.


Mercredi 17 Décembre 2025

Réuni en Conseil exécutif ce 17 décembre 2025 à l’hôtel Pullman Paris Centre Bercy, la confédération des acteurs du tourisme (CAT) a reçu le Ministre Serge Papin.

A cette occasion, la Confédération a partagé ses ambitions pour le tourisme français et est revenue sur le document baptisé "New Deal en faveur d’une croissance forte et durable de l’industrie touristique" paru en juin 2023. Le Conseil exécutif de la CAT a approuvé son plan d’actions pour la période 2026-2028 qui reprend et "enrichit" les propositions portée par l'organisation.

Les fédérations membres ont également approuvé l’adhésion de l’Union des aéroports français comme nouvelle organisation membre.

La CAT compte déjà parmi ses membres la FNAM et les Entreprises du Voyage. "La CAT se tiendra en particulier aux côtés de la filière aérienne pour favoriser le rétablissement d’une plus grande équité fiscale et normative par rapport à nos principaux concurrents" indique un communiqué de presse.

La CAT conclut un partenariat avec Femmes du Tourisme

D'autres organisations devraient faire leur entrée en 2026, annonce la CAT qui souhaite "parachever le travail de large rassemblement entamé en 2023".

Un partenariat a été conclu aussi avec Femmes du tourisme qui a publié cette année le premier Observatoire national de l’égalité Femmes / Hommes dans le tourisme.

"Les deux organisations ont souhaité approfondir leurs relations afin d’étudier les moyens d’avancer durablement et concrètement en faveur de l’égalité Femmes / Hommes dans le tourisme par des prises de parole et actions communes, notamment à travers la diffusion de bonnes pratiques dans l’ensemble des entreprises qui composent le secteur" ajoute le communiqué.

Enfin, la convention conclue avec la Fondation Belem fait suite à la signature le 18 avril 2025 d’une lettre d’intention qui avait pour objet de "poser les bases d’un dialogue entre les deux structures en vue de la mise en place d’un partenariat autour d’un programme d’actions valorisant le tourisme français par les savoir-faire de ses acteurs et autour de ses patrimoines, dont en particulier le patrimoine maritime.

La nouvelle convention vise à structurer cette collaboration sous forme de contributions intellectuelles, d’échanges d’informations, de participation conjointe à des ateliers ou événements publics, ou encore par la co-production de contenus à visée stratégique."

Jean-Virgile Crance a déclaré : « Je tiens à remercier notre Ministre Serge Papin pour son écoute attentive, la richesse des échanges et le soutien qu’il nous a apporté tout au long des débats budgétaires. Il nous revient désormais de bâtir ensemble une nouvelle page ambitieuse pour le tourisme français et le Ministre sait pouvoir compter sur nos fédérations pour lui faire des propositions à la fois concrètes et stratégiques inspirées du New Deal de 2023.

La poursuite de la dynamique partenariale et de large rassemblement incarnée ce jour par l’adhésion de l’Union des aéroports français à notre Confédération et par la conclusion de deux partenariats majeurs avec Femmes du tourisme et la Fondation Belem doit nous permettre plus que jamais d’enrichir nos actions en faveur d’une industrie à la fois compétitive, attractive, durable et inclusive »


