Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France

Une première adresse parisienne au cœur du 8ᵉ arrondissement


Líbere Hospitality Group (LHG), opérateur espagnol spécialisé dans les hébergements urbains flexibles, annonce son implantation en France avec l’ouverture, début 2026, d’un premier établissement à Paris. Situé dans le 8ᵉ arrondissement, ce projet marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement européen du groupe.


Rédigé par le Mercredi 17 Décembre 2025

Líbere Hospitality Group s’implante en France avec un premier projet hôtelier à Paris - Depositphotos.com, Neirfys
Líbere Hospitality Group s'implante en France avec un premier projet hôtelier à Paris - Depositphotos.com, Neirfys
Basé à Bilbao, Líbere Hospitality Group poursuit son expansion internationale avec la signature de son premier projet hôtelier en France.

L’établissement, dont l’ouverture est prévue début 2026, sera implanté au 3 rue du Havre, entre l’Opéra et la gare Saint-Lazare, un emplacement central prisé aussi bien par les voyageurs d’affaires que loisirs.

L’immeuble accueille actuellement 12 appartements pour une capacité totale de 50 personnes.

Une phase de rénovation est programmée afin de porter l’offre à 19 appartements, tout en améliorant le niveau de confort et la qualité des prestations proposées.

Ce projet parisien s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec RedBlue, société propriétaire du bâtiment fondée par Francesco Crivelli. Il marque le début d’une collaboration appelée à se développer sur d’autres marchés européens.

L’établissement intégrera le réseau Líbere et déploiera en France le concept du groupe, axé sur l’autonomie des clients, un design contemporain et une gestion digitalisée de l’expérience hôtelière.

Flexibilité, design et digital au cœur du concept Líbere

Pensé pour une nouvelle génération de voyageurs urbains, le modèle développé par LHG repose sur une offre d’hébergement flexible, adaptée aux courts et moyens séjours.

L’expérience client est largement digitalisée, intégrant notamment l’enregistrement en ligne, l’accès sans clé, la gestion centralisée des services et l’optimisation des revenus.

La proximité immédiate des quartiers d’affaires, des pôles culturels et des infrastructures de transport constitue un élément clé du positionnement de ce premier établissement parisien.

Líbere Hospitality Group s’appuie sur un modèle "asset-light", privilégiant la gestion et l’exploitation d’immeubles entiers sans en être propriétaire. Le groupe intervient via des contrats de gestion ou de location longue durée, une approche encore peu répandue dans le secteur français des hébergements alternatifs.

Grâce à l’utilisation d’outils technologiques avancés, ce modèle permet de rationaliser la gestion opérationnelle, de réduire les coûts d’exploitation d’environ 40% par rapport à l’hôtellerie traditionnelle et d’afficher une marge stable autour de 60%, selon le groupe.

Une croissance européenne et des perspectives financières en hausse

Avec cette implantation en France, LHG renforce sa présence sur le marché européen.

D’ici fin 2025, le groupe prévoit d’exploiter 1 000 unités réparties dans cinq pays - Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni et Grèce - au sein d’un portefeuille global de 2 300 unités, incluant les projets en développement.

Porté par son développement international, Líbere Hospitality Group anticipe pour 2025 un chiffre d’affaires supérieur à 32 millions d’euros, soit le double de celui réalisé lors de l’exercice précédent.

Pour Amaury Painvin, responsable du développement en France, cette implantation parisienne constitue "un jalon stratégique" : "S’implanter sur l’un des marchés les plus concurrentiels d’Europe confirme la solidité de notre positionnement et notre volonté de poursuivre notre développement dans les principales villes du continent".


Tags : bilbao, hotel, libere hospitality group
