Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation

Au service des hôteliers 24/7


Mirai, spécialiste des technologies pour l’hôtellerie, lance Sarai, un super-agent d’intelligence artificielle intégré à son moteur de réservations. Disponible 24/7 et multilingue, Sarai promet de transformer l’expérience client et de booster la vente directe des hôtels.


Lundi 3 Novembre 2025

Mirai présente Sarai : l’IA qui promet de révolutionner la vente directe des hôtels - Depositphotos @DimaBaranow
Mirai spécialiste des solutions technologiques pour l’hôtellerie, dévoile Sarai, un agent d’intelligence artificielle de nouvelle génération intégré à son moteur de réservations.

Conçu pour accompagner les hôtels dans leur stratégie de vente directe, Sarai promet de transformer "l’expérience client tout en maximisant les revenus."

Sarai se distingue par sa capacité à coordonner plusieurs sous-agents spécialisés pour fournir des réponses précises, contextualisées et personnalisées, détaille un communiqué de presse.

Disponible 24 heures sur 24 et sur plusieurs canaux, site web, WhatsApp et prochainement d’autres plateformes, il peut consulter les prix et disponibilités en temps réel, gérer les réservations et accompagner les clients dans leur parcours, tout en prenant en charge jusqu’à 100 langues, dont 33 en interaction vocale.

"Chez Mirai, nous nous projetons dans l’avenir de la distribution hôtelière", explique Pablo Delgado, CEO Amériques de Mirai. "Sarai est conçu pour les professionnels qui souhaitent conduire activement cette transformation. Et ce lancement n’est que la première étape des innovations que nous préparons."

Une IA intégrée à l’écosystème hôtelier

Contrairement aux solutions génériques, Sarai est nativement intégré au moteur de réservations de Mirai.

L’agent s’appuie sur la base de connaissances unique de chaque établissement, qui centralise les informations sur les services, menus, spas ou horaires, et se met à jour automatiquement.

Grâce à cette intégration, Sarai peut agir comme "un véritable concierge numérique", avant, pendant et après le séjour, tout en fournissant aux hôteliers des indicateurs précis sur l’usage, les canaux et l’impact sur les conversions, promet l'entreprise.

Favoriser la vente directe et l’indépendance des hôtels

L’agent a été conçu pour ne pas interférer avec le processus de réservation et peut transférer la conversation à un opérateur humain à la demande.

Pour accompagner les établissements dans l’adoption de Sarai, Mirai propose également Mirai Omnichannel, une équipe dédiée à la configuration, à la maintenance et à la gestion quotidienne de l’IA.

Et pour inciter les hôtels à tester le service, l’agent sera gratuit pendant les trois premiers mois pour tous les clients Mirai.


hotel, technologie
