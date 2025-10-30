Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation

Mirai présente Sarai : l’IA qui promet de révolutionner la vente directe des hôtels - Depositphotos @DimaBaranow
Mirai spécialiste des solutions technologiques pour l’hôtellerie, dévoile Sarai, un agent d’intelligence artificielle de nouvelle génération intégré à son moteur de réservations.
Conçu pour accompagner les hôtels dans leur stratégie de vente directe, Sarai promet de transformer "l’expérience client tout en maximisant les revenus."
Sarai se distingue par sa capacité à coordonner plusieurs sous-agents spécialisés pour fournir des réponses précises, contextualisées et personnalisées, détaille un communiqué de presse.
Disponible 24 heures sur 24 et sur plusieurs canaux, site web, WhatsApp et prochainement d’autres plateformes, il peut consulter les prix et disponibilités en temps réel, gérer les réservations et accompagner les clients dans leur parcours, tout en prenant en charge jusqu’à 100 langues, dont 33 en interaction vocale.
"Chez Mirai, nous nous projetons dans l’avenir de la distribution hôtelière", explique Pablo Delgado, CEO Amériques de Mirai. "Sarai est conçu pour les professionnels qui souhaitent conduire activement cette transformation. Et ce lancement n’est que la première étape des innovations que nous préparons."
Conçu pour accompagner les hôtels dans leur stratégie de vente directe, Sarai promet de transformer "l’expérience client tout en maximisant les revenus."
Sarai se distingue par sa capacité à coordonner plusieurs sous-agents spécialisés pour fournir des réponses précises, contextualisées et personnalisées, détaille un communiqué de presse.
Disponible 24 heures sur 24 et sur plusieurs canaux, site web, WhatsApp et prochainement d’autres plateformes, il peut consulter les prix et disponibilités en temps réel, gérer les réservations et accompagner les clients dans leur parcours, tout en prenant en charge jusqu’à 100 langues, dont 33 en interaction vocale.
"Chez Mirai, nous nous projetons dans l’avenir de la distribution hôtelière", explique Pablo Delgado, CEO Amériques de Mirai. "Sarai est conçu pour les professionnels qui souhaitent conduire activement cette transformation. Et ce lancement n’est que la première étape des innovations que nous préparons."
Une IA intégrée à l’écosystème hôtelier
Autres articles
-
Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo
-
Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
-
Paris : Belinda & Clodette, l’élégance des années 70 s’invite dans le 16e
-
IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde
-
Le Domaine de Locguénolé obtient sa 5e étoile
Contrairement aux solutions génériques, Sarai est nativement intégré au moteur de réservations de Mirai.
L’agent s’appuie sur la base de connaissances unique de chaque établissement, qui centralise les informations sur les services, menus, spas ou horaires, et se met à jour automatiquement.
Grâce à cette intégration, Sarai peut agir comme "un véritable concierge numérique", avant, pendant et après le séjour, tout en fournissant aux hôteliers des indicateurs précis sur l’usage, les canaux et l’impact sur les conversions, promet l'entreprise.
L’agent s’appuie sur la base de connaissances unique de chaque établissement, qui centralise les informations sur les services, menus, spas ou horaires, et se met à jour automatiquement.
Grâce à cette intégration, Sarai peut agir comme "un véritable concierge numérique", avant, pendant et après le séjour, tout en fournissant aux hôteliers des indicateurs précis sur l’usage, les canaux et l’impact sur les conversions, promet l'entreprise.
Favoriser la vente directe et l’indépendance des hôtels
L’agent a été conçu pour ne pas interférer avec le processus de réservation et peut transférer la conversation à un opérateur humain à la demande.
Pour accompagner les établissements dans l’adoption de Sarai, Mirai propose également Mirai Omnichannel, une équipe dédiée à la configuration, à la maintenance et à la gestion quotidienne de l’IA.
Et pour inciter les hôtels à tester le service, l’agent sera gratuit pendant les trois premiers mois pour tous les clients Mirai.
Pour accompagner les établissements dans l’adoption de Sarai, Mirai propose également Mirai Omnichannel, une équipe dédiée à la configuration, à la maintenance et à la gestion quotidienne de l’IA.
Et pour inciter les hôtels à tester le service, l’agent sera gratuit pendant les trois premiers mois pour tous les clients Mirai.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille