Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation

Contrairement aux solutions génériques, Sarai est nativement intégré au moteur de réservations de Mirai.



L’agent s’appuie sur la base de connaissances unique de chaque établissement, qui centralise les informations sur les services, menus, spas ou horaires, et se met à jour automatiquement.



Grâce à cette intégration, Sarai peut agir comme "un véritable concierge numérique" , avant, pendant et après le séjour, tout en fournissant aux hôteliers des indicateurs précis sur l’usage, les canaux et l’impact sur les conversions, promet l'entreprise.