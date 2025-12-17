TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Royal Caribbean inaugure son premier Royal Beach Club aux Bahamas

Une ouverture prévue le 23 décembre 2025 à Paradise Island


À quelques jours de son ouverture, Royal Caribbean a officiellement inauguré le Royal Beach Club Paradise Island aux Bahamas. Ce nouveau site balnéaire, accessible dès le 23 décembre, marque le lancement du premier Royal Beach Club de la compagnie et vient enrichir son offre de destinations exclusives à terre.


Rédigé par le Jeudi 18 Décembre 2025

Royal Caribbean a inauguré le Royal Beach Club Paradise Island aux Bahamas lors d'une cérémonie officielle - Photo : Royal Caribbean
Royal Caribbean a inauguré le Royal Beach Club Paradise Island aux Bahamas lors d'une cérémonie officielle - Photo : Royal Caribbean
Royal Caribbean a officiellement inauguré le Royal Beach Club Paradise Island aux Bahamas, à quelques jours de son ouverture au public, prévue le 23 décembre 2025.

La cérémonie s’est tenue en présence des dirigeants du groupe, de représentants du gouvernement bahaméen et de membres de la communauté locale, marquant le lancement de cette nouvelle destination balnéaire.

Plus de 150 invités, parmi lesquels des officiels, des représentants gouvernementaux, des partenaires et des membres de la communauté, ont participé à l’événement.

Cette inauguration a permis de mettre en avant la coopération entre Royal Caribbean et les autorités des Bahamas dans le développement de ce projet touristique situé sur l’une des plages emblématiques de Paradise Island.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Philip E. Davis, Premier ministre des Bahamas, Chester Cooper, Vice-Premier ministre, Jason Liberty, Président-directeur général du groupe Royal Caribbean, ainsi que Michael Bayley, Président et directeur général de Royal Caribbean.

Royal Beach Club Paradise Island : une expérience balnéaire « tout compris »

Le Royal Beach Club Paradise Island proposera aux passagers de la compagnie une journée de plage pensée comme une expérience tout compris, combinant restauration d’inspiration bahaméenne, culture locale et services dédiés.

Le site a été conçu pour répondre à différents profils de voyageurs, avec plusieurs espaces distincts.

Les visiteurs pourront ainsi choisir entre l’ambiance animée de Party Cove, qui abrite le Floating Flamingo présenté comme le plus grand bar flottant au monde, des zones plus calmes à Chill Beach, ou encore des espaces dédiés aux familles à Family Beach.

Avec ce premier Royal Beach Club, Royal Caribbean poursuit le développement de destinations exclusives à terre, intégrées à ses itinéraires de croisières.

Les passagers pourront accéder au Royal Beach Club Paradise Island via des pass journaliers, dont les modalités sont détaillées sur le site de Royal Caribbean.

A lire aussi : Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations


