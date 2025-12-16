Quentin Rouillard (Voyages Rouillard) : "La dynamique est bonne, mais je reste prudent !" Voyages Rouillard compte 9 agences de voyages

Porté par une forte notoriété locale et une production intégrée, Voyages Rouillard s’appuie sur neuf agences de voyages dans les Côtes-d'Armor et la Manche. Malgré un contexte économique et politique compliqué, le réseau observe une belle dynamique sur la fin d'année, après un ralentissement à l'automne.



Mercredi 17 Décembre 2025





Toutes sont désormais exploitées sous une seule entité juridique et une seule appellation commerciale. « Depuis trois ans maintenant, on a tout repassé en Voyages Rouillard parce que je trouvais que ça n’avait pas de sens de continuer avec des noms différents », explique Quentin Rouillard, directeur général de Voyages Rouillard. Le groupe Rouillard fait partie de ces entreprises familiales qui a confié les commandes à la nouvelle génération.Depuis 2019, Quentin et Antoine Rouillard ont succédé à leur père Pierrick à la tête de l'entreprise. Ils prolongent une aventure entrepreneuriale initiée en 1963 par Marcel et Madeleine Rouillard.Comme de nombreux autocaristes, le groupe a structuré une activité de distribution de voyages., dont sept situées dans les Côtes-d’Armor et deux dans la Manche issues du rachat des Cars Farouault en 2000.Toutes sont désormais exploitées sous une seule entité juridique et une seule appellation commerciale. «», explique Quentin Rouillard, directeur général de Voyages Rouillard.

"La production constitue un axe important de notre activité" Le groupe s’appuie sur une notoriété locale forte, complétée par l’enseigne Selectour, présente sur l’ensemble des points de vente.



Avec un volume d’affaires supérieur à 16 millions d’euros, Voyages Rouillard revendique une taille intermédiaire, adaptée à des zones de chalandise composées majoritairement de villes moyennes et petites communes. « On a des agences avec une ou deux personnes. Le volume par point de vente est forcément différent de celui des grandes métropoles » précise le dirigeant qui reste à l'affût des opportunités pour étoffer le réseau.



Pour autant « ce n’est pas une course à la croissance pour la croissance. Il faut que les opportunités aient du sens, géographiquement et économiquement », précise-t-il.



Les acquisitions réalisées en 2022, à Lannion et Perros-Guirec, s’inscrivent dans cette logique de maillage cohérent en adéquation avec la production maison.



« La production constitue un axe important de notre activité. Même sur les voyages aériens, nous intégrons systématiquement des prestations de transport, notamment pour les transferts vers les aéroports.



Dès lors, toute perspective de développement doit permettre de créer de réelles synergies avec le reste du réseau. Une implantation trop éloignée géographiquement, à plusieurs heures de route, n’aurait pas de cohérence économique ou opérationnelle. »

Production maison : "Nous faisons ce que certains tour-opérateurs ne veulent plus faire" Aujourd'hui la production avec avion a pris le pas sur l'offre de voyages en autocar. « Avant le Covid, on était majoritairement sur l’autocar. Aujourd’hui, c’est l’aérien qui domine en volume ».



En janvier 2027, Voyages Rouillard va intégrer pour la première fois la Laponie dans son offre maison. « Nous travaillons en achetant des blocs de sièges et en assumant une prise de risque. Nous faisons ce que certains tour-opérateurs ne veulent plus faire.



C’est ce qui fait aujourd’hui la force et la compétitivité de notre production : le prix communiqué aux clients en début d’année reste identique jusqu’au départ, sans ajustement ultérieur. En contrepartie, ce mode de fonctionnement limite le nombre de destinations proposées. La programmation évolue donc d’une année sur l’autre. »



Le service production est basé à Plérin et mobilise une équipe de 4 personnes plus une alternante, chargée de concevoir la brochure et d’opérer les départs.

Rajeunissement de la clientèle Si l'aérien progresse, l'autocar garde toute sa place, notamment dans un contexte inflationniste des billets d'avion. Le groupe exploite les Cars Rouillard dans les Côtes-d’Armor et les Cars Farouault dans la Manche.



Ces entités restent toutefois considérées comme des fournisseurs à part entière. « Aucune société ne doit subventionner l’autre. Les prix pratiqués sont ceux du marché », insiste Quentin Rouillard qui ajoute : « On fait régulièrement des devis qui ne passent pas pour des raisons de budget, y compris avec des clients fidèles, notamment sur des périodes de vacances scolaires. L'autocar permet à certains clients de voyager alors qu'en avion, ils n'arrivent plus à trouver leur compte ».



L'Espagne fait partie de ces destinations "petits prix" qui séduisent. Mais d'autres destinations européennes ont aussi le vent en poupe telles que l'Italie, le Portugal ou encore la Suisse.



Autres tendances, depuis la pandémie de Covid-19, le rajeunissement de la clientèle : « Nos clients sont de plus en plus jeunes. Nous voyons aussi des projets de famille, intergénérationnel, avec grands-parents, parents et petits enfants ».

L'enjeu de la formation Cette stratégie de production intégrée et de maillage territorial repose sur les équipes. Le recrutement et la formation restent un enjeu important pour le groupe.



Du côté de l’activité autocars, le métier de conducteur, fortement en tension après la crise sanitaire, a désormais retrouvé un niveau équilibré.



En revanche sur la partie agence, Quentin Rouillard constate un certains désintérêt pour la filière, notamment chez les jeunes en BTS Tourisme. « Sur le territoire, les formations de type BTS Tourisme attirent peu de candidats vers les métiers d’agence de voyages. Aujourd’hui, les étudiants perçoivent mal la valeur ajoutée d’une agence », observe-t-il.



Face à cette contrainte, Voyages Rouillard s'adapte et forme davantage en interne, recrute des alternants via la Selectour Academy et renforce la formation continue en agence. « Il faut réapprendre à former nous-mêmes », résume le dirigeant, sans pour autant fermer la porte aux formations BTS.

La prudence s’impose pour l’exercice 2025-2026 Voyages Rouillard clôt un exercice 2024-2025 en légère progression par rapport à l’année précédente. Les indicateurs restent globalement bien orientés, même si la prudence s’impose pour l’exercice 2025-2026.



« Nous avons senti en octobre et novembre un ralentissement mais depuis début décembre nous travaillons très bien. Depuis le 1er septembre, le chiffre d’affaires affiche une avance par rapport à la même période de l’an dernier. »



Malgré le contexte économique et politique de la rentrée 2025, Quentin Rouillard observe « une belle dynamique et quand je parle avec d'autres commerçants, j'ai l'impression que nous n'avons pas à nous plaindre ! ».



Espérons que la tendance se poursuive !

