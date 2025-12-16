Costa Croisières récompense ses partenaires et dévoile sa vision 2026

- Meilleur réseau agences France : Leclerc Voyages



- Région Nord et Normandie : Instant Voyages



- Région Côte d’Azur : Cap Croisières



- Région Provence Occitanie : Méridien Voyages



- Région Sud-Ouest : Salt Travel



- Région Grand Ouest : Richou Voyages



- Région Auvergne Rhône-Alpes : Voyages Girardot



- Région Grand Est : Euromoselle Loisirs



- Région Paris Île-de-France : Coutarel Voyages et CFA Voyages



- Région DROM : Richard Flechon Voyages



- Meilleure agence groupes France : Syltours



- Meilleur démarrage agence : Autun Voyages



- Meilleur taux d’activation voyage : Leclerc Voyages



- Meilleure vente OTA : Les Experts du Voyage



- Prix Cruisetelling : Leclerc Voyages



- Meilleur plan d’actions commerciales : Selectour



- Meilleure croissance en revenu : Carrefour Voyages



- Meilleure performance Advance Booking 2026/2027 : Cruiseline



- Opération spéciale croisière : Havas Voyages



- Meilleure croissance groupes : Ameloma LVE Travel



- Meilleur vendeur tours du monde : AB/Karavel



- Meilleur support à Costa : Croisiland



- Meilleur panier moyen : TUI France



- Meilleur partenaire innovation groupe : Travel Net



- Prix Over the Top : Navitour Voyages



- Prix Over the Top : Cruiseline