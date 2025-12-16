Costa Croisières récompense ses partenaires et dévoile sa vision 2026

Costa Croisières a célébré, le 13 décembre dernier, la 30e édition des Protagonistes de la Mer, son rendez-vous annuel dédié à ses partenaires de la distribution.
Organisé cette année à bord du Costa Smeralda, l’événement a réuni le réseau international des agents de voyages autour d’un moment de reconnaissance, d’échanges et de projection vers l’avenir.
Pour cette édition anniversaire, 1 600 invités, partenaires de la distribution et médias, ont répondu présent. L’événement a réuni un public très nombreux venu du monde entier, mais pour la cérémonie des Protagonistes de la Mer, les délégations ont assisté uniquement à la remise des prix concernant leur marché respectif.
Au cours des différentes cérémonies, 76 agences ont été récompensées au total pour leurs performances sur l’année, saluant leur engagement et leur contribution directe à la croissance de la marque Costa.
Les lauréats français de la 30e édition
- Meilleur réseau agences France : Leclerc Voyages
- Région Nord et Normandie : Instant Voyages
- Région Côte d’Azur : Cap Croisières
- Région Provence Occitanie : Méridien Voyages
- Région Sud-Ouest : Salt Travel
- Région Grand Ouest : Richou Voyages
- Région Auvergne Rhône-Alpes : Voyages Girardot
- Région Grand Est : Euromoselle Loisirs
- Région Paris Île-de-France : Coutarel Voyages et CFA Voyages
- Région DROM : Richard Flechon Voyages
- Meilleure agence groupes France : Syltours
- Meilleur démarrage agence : Autun Voyages
- Meilleur taux d’activation voyage : Leclerc Voyages
- Meilleure vente OTA : Les Experts du Voyage
- Prix Cruisetelling : Leclerc Voyages
- Meilleur plan d’actions commerciales : Selectour
- Meilleure croissance en revenu : Carrefour Voyages
- Meilleure performance Advance Booking 2026/2027 : Cruiseline
- Opération spéciale croisière : Havas Voyages
- Meilleure croissance groupes : Ameloma LVE Travel
- Meilleur vendeur tours du monde : AB/Karavel
- Meilleur support à Costa : Croisiland
- Meilleur panier moyen : TUI France
- Meilleur partenaire innovation groupe : Travel Net
- Prix Over the Top : Navitour Voyages
- Prix Over the Top : Cruiseline
Un partenariat durable au cœur de la stratégie Costa
Dans la continuité des Protagonisti del Mar, Costa Croisières a présenté, le 14 décembre à Barcelone, lors de la deuxième édition du Costa Global Summit, sa stratégie et ses innovations majeures pour 2026.
L’événement, organisé au Pavillon Centenaire de la Fira de Montjuïc, a réuni plus de 2 500 participants venus du monde entier.
Baptisée Sea & Land Wonder, la nouvelle plateforme de Costa repose sur trois piliers structurants : les itinéraires, avec des destinations exclusives et des moments forts en mer, la gastronomie, pensée comme un véritable voyage sensoriel et la flotte, conçue comme un lieu d’expériences innovantes et durables.
Prenant la parole, Mario Zanetti, président de Costa Croisières, a détaillé la vision de l’entreprise : faire évoluer la croisière vers une plateforme d’expériences émotionnelles, reliant harmonieusement la mer et la terre, et répondant aux nouvelles attentes des voyageurs en matière de personnalisation, de sens et de durabilité.
"Notre défi est de continuer à créer des expériences mémorables qui relient la mer et la terre dans une offre unique", a-t-il souligné, évoquant une approche capable de séduire toutes les générations, des baby-boomers à la génération Z.
Pour 2026, des itinéraires expérientiels
Pour 2026, Costa enrichit son offre avec des itinéraires expérientiels : observation d’une éclipse solaire en mer des Baléares, navigation au cœur des fjords norvégiens classés à l’UNESCO, croisières dédiées aux aurores boréales, tours du Japon ou encore nouvelles expériences dans les Caraïbes, conçues comme de véritables « destinations dans la destination ».
Côté gastronomie, le concept Archipelago, signé par Ángel León, Bruno Barbieri et Hélène Darroze, évolue avec un menu unique réunissant pour la première fois les univers des trois chefs étoilés, dans une mise en scène immersive mêlant cuisine et scénographie.
Enfin, Costa a rappelé l’importance de sa flotte dans la stratégie Sea & Land Wonder. Plus de 200 millions d’euros ont été investis depuis 2021 dans la rénovation des navires, avec des avancées notables en matière d’efficacité énergétique, de design et d’espaces de vie à bord.
Le Costa Serena, récemment rénové, illustre cette montée en gamme, entre identité renouvelée et nouvelles expériences exclusives.
Publié par Amelia Brille
