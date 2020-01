Costa Smeralda, la vitrine verte de Costa Croisières

« la mise en place d'une stratégie de développement durable, il s’agit du combustible fossile le plus propre aujourd’hui disponible pour un navire de cette taille. Nous définissons de nouveaux standards pour l’ensemble du secteur »

« avec dix ans d'avance sur l’objectif fixé par l’OMI (Organisation Maritime Internationale) »,

Commandé il y a cinq ans par Costa Croisières , le Costa Smeralda prend le large en 2020., à la fois au port et en mer, il fait partie d’un programme d’expansion qui engage un investissement de plus de six milliards d’euros pour la construction de sept nouveaux navires, livrés d’ici 2023.Cinq de ces navires seront propulsés au GNL, dont son jumeau,Cette première livraison confirme, affirme Raffaele D'Ambrosio, vice-président de la région Europe du Nord.Grace à cette innovation, Costa s'est fixé pour objectifsouligne Georges Azouze, président France de Costa croisières.Toujours dans cette optique de préservation de l’environnement, le navire est équipé d’un système de désalinisation de l’eau pour couvrir l’ensemble de ses besoins.Costa s’engage également à réduire le gaspillage alimentaire de 50%, ainsi qu’à donner le surplus alimentaire, via son programme 4GOODFOOD. Enfin, une politique de tri complet des déchets et le recyclage des matériaux est en place.