Avec le Smeralda, Costa Croisières veut aller vers un développement toujours plus durable

Le Smeralda est également le reflet des engagements de Costa en matière d'environnement.



Premier navire de la flotte propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), il permet ainsi de réduire les émissions de dioxyde d'azote et de CO2, mais surtout de dioxyde de soufre et de particules fines.



Un pas vers une croisière plus durable, tant pour le groupe que pour la planète, comme l'a rappelé Michael Thamm, le PDG de Costa et de Carnival Asie, ce dimanche 23 février 2020.



En effet, si les nouveaux navires de Costa, deux fois plus gros que ceux d'ancienne génération sont deux fois moins émetteurs de CO2, il ne s'agit là que d'une étape supplémentaire. Alors que « Costa a dix ans d'avance sur les objectifs fixés par l’Organisation Maritime Internationale (OMI), nous voulons aller au-delà des objectifs et nous sommes déterminés à y investir de l'argent », a déclaré en substance Michael Thamm.



Tandis qu'en juin 2021, le Costa Toscana, sistership du Smeralda arrivera en Méditerranée, le groupe Costa s'apprête à tester, dès 2020, des batteries lithium-ion et des piles à combustible sur l'Aida Prima.



Costa Croisières a également profité de cette escale inaugurale à Marseille pour signer, avec le Port de Marseille Fos et le Pôle Mer Méditerranée* (PMM), un accord de partenariat pour lequel PMM mènera une étude expérimentale sur des solutions technologiques de pointe qui permettraient d'améliorer l’efficacité des systèmes énergétiques utilisés à terre (branchement à quai notamment), comme à bord des navires.







* Labellisé pôle de compétitivité à vocation mondiale en 2005, le Pôle Mer Méditerranée fédère et accompagne des start-up, PME, grands groupes, organismes de recherche et de formation autour des six domaines d’actions stratégiques : Défense, Sécurité et sûreté maritimes ; Naval et nautisme ; Ressources énergétiques et minières marines ; Ressources biologiques marines ; Environnement et valorisation du littoral ; Ports, Logistique et Transports Maritimes. Mais aussi deux axes transverses : la transformation numérique et la robotique et la transition écologique.

En région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse, le Pôle fédère autour de thématiques maritimes et littorales à forts enjeux sécuritaires et durables les acteurs scientifiques et économiques.