CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône

Prévue pour octobre 2026, cette croisière de 7 nuits emmènera les passagers à la rencontre des terroirs les plus renommés de France.
De Beaujolais aux terrasses ensoleillées de Condrieu et de Côte-Rôtie, en passant par les grands crus de Tain l’Hermitage et les saveurs méridionales de Saint-Rémy-de-Provence, chaque escale est pensée pour offrir une immersion complète dans l’univers du vin.
Au-delà de la dégustation, la croisière propose un riche programme culturel et historique.
Les passagers pourront visiter le Palais des Papes à Avignon, arpenter la cité antique d’Arles sur les traces de Van Gogh, explorer le village médiéval de Viviers avec sa plus petite cathédrale de France, ou encore savourer des produits locaux au marché couvert Les Halles de Lyon Paul Bocuse.
Toutes ces excursions sont incluses dans le tarif de la croisière.
Informations pratiques : croisière œnologique sur le Rhône et la Saône
Le MS Rhône Princess quittera Lyon le 21 octobre 2026 pour une boucle passant par Mâcon, Vienne, Avignon, Arles, la Camargue et Tournon.
Les tarifs débutent à 1995€ par personne et incluent tous les repas et boissons, les excursions, le Wi-Fi, les frais de port ainsi que l’assurance rapatriement.
Pour en savoir plus et réserver, rendez-vous sur le site de CroisiEurope.
