Une nouvelle ère pour la Crète

Née de la vision de Nikos Daskalantonakis, fondateur de Grecotel, Agreco Farm témoigne de son amour pour la culture et les traditions crétoises. Chaque pierre, chaque olivier sont autant de symboles d’une hospitalité authentique, du respect de l’environnement et d’harmonie avec la nature.



Le programme « Fermier d’un jour » invite les enfants à récolter les produits de la ferme, à cuisiner et à découvrir des recettes locales à la Great Cooking School : une expérience joyeuse et interactive qui les rapproche de la nature. Les repas du champ à l’assiette et les fêtes traditionnelles font revivre les coutumes crétoises. Des expériences inédites, que l’on ne savoure qu’à Agreco Farm.



Découvrez la Crète. Découvrez Grecotel.