Une nouvelle ère pour la Crète


Fidèle à la tradition authentique et inspiré par le voyageur contemporain, Grecotel cultive son héritage local, récompensé par de nombreux prix, avec dix somptueux resorts et une nouvelle ferme à découvrir en Crète, là où tout a commencé.
À travers les transformations visionnaires de nos resorts et des expériences « all inclusives » immersives, reliées à Agreco Farm, véritable cœur de la philosophie Grecotel, l’hospitalité est rédéfinie.


Une atmosphère d’exception au cœur des traditions grecques à l’Amirandes

Célébrez la magie des légendes mythologiques et la chaleur des traditions grecques au somptueux resort Amirandes pour une évasion hivernale enchanteresse au cœur de la Crète.

Inspiré par le mythe du Minotaure et de la princesse Ariane, le resort se transforme en haut lieu de lumière et d’élégance, rehaussé par des décorations scintillantes et une gastronomie festive, fidèle à la plus pure tradition hellénistique.

Héraklion : Amirandes

Véritable palais minoen au bord de l’eau, Amirandes inaugure en 2026 une nouvelle expérience du luxe et du raffinement tout inclus avec de nouvelles suites duplex, des suites blanches et des villas entièrement rénovées. De l’élégant restaurant Minotaur, décoré de céramiques originales de Picasso aux saveurs authentiques du Xasteria, la gastronomie y tient une place centrale, mariant sophistication et héritage crétois.

Réthymnon : Creta Palace

L’icône de Grecotel se réinvente ! Déjà classé parmi les 10 meilleurs resorts de Grèce par les lecteurs de Condé Nast, le Creta Palace rejoint désormais la Collection LUXME®. Ses chambres et ses espaces entièrement rénovés, ses restaurants d’exception, dont l’expérience culinaire unique Agreco Farm, augurent un séjour inoubliable. Accompagné d’une sélection illimitée de vins premium et de toutes les prestations LUXME®, le tout rehaussé par la chaleur et l’hospitalité crétoises, Creta Palace promet une expérience d’exception.

Réthymnon : LUXME® White

Vaisseau amiral de la vision LUXME®, le LUXME White s’impose comme un symbole d’élégance absolue. Ses suites en bord de mer, agrémentées par de nouvelles piscines à débordement et un design ultra raffiné, offrent un cadre résolument sélect et incomparable.

Les plaisirs de la table se dévoilent avec élégance à travers les menus raffinés de la Lobsteria et la dégustation crétoise d’Agreco Farm. Avec plus de 150 vins d’exception, la toute nouvelle expérience « High Tea », un centre de fitness ultramoderne et des programmes dédiés aux familles, chaque séjour devient l’évidence d’un luxe discret et sans effort.

Réthymnon : Caramel Boutique Resort

Premier resort boutique « all inclusive » de luxe signé Grecotel, Caramel enrichit son offre avec de nouvelles villas avec piscines chauffées, une restauration à la carte, des expériences dine-out et une sélection de boissons illimitées, dans un esprit de savoir-faire artisanal délicat.

L’expérience emblématique « Fermier d’un jour » à Agreco Farm renforce le lien authentique avec la Crète éternelle.

Réthymnon : Marine Palace & Aqua Park

Véritable village en bord de mer, où s’épanouit l’authentique esprit crétois, Marine Palace & Aqua Park ouvre l’année 2026 avec des chambres rénovées, un Kids Club et un Aqua Park uniques, ainsi que des expériences de bien-être et de fitness entièrement repensées : un havre de joie, de détente et de plaisirs familiaux.

Une Crète de conte de fées

Née de la vision de Nikos Daskalantonakis, fondateur de Grecotel, Agreco Farm témoigne de son amour pour la culture et les traditions crétoises. Chaque pierre, chaque olivier sont autant de symboles d’une hospitalité authentique, du respect de l’environnement et d’harmonie avec la nature.

Le programme « Fermier d’un jour » invite les enfants à récolter les produits de la ferme, à cuisiner et à découvrir des recettes locales à la Great Cooking School : une expérience joyeuse et interactive qui les rapproche de la nature. Les repas du champ à l’assiette et les fêtes traditionnelles font revivre les coutumes crétoises. Des expériences inédites, que l’on ne savoure qu’à Agreco Farm.

Découvrez la Crète. Découvrez Grecotel.

GRECOTEL HOTELS & RESORTS TO LIVE®

Si vous avez besoin de supports, vidéos, photos, conseils pour choisir l'hôtel le plus adapté à votre client :

Une seule adresse :
fralux-office@grecotel.com


Rejoignez nous sur notre groupe privé pro Facebook Grecotel Counter Club France & Luxembourg

Legends and Paradise
Une nouvelle ère pour la Crète

