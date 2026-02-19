VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

Et ce renouvellement ne s’arrête pas là, car VVF ouvre une nouvelle phase de son développement.



Il y a quelques jours, ses dirigeants se sont rendus à La Rochelle pour poser les premières pierres d’un établissement pas comme les autres.



" Nous allons ouvrir un village vacances dans la ville. Il ouvrira dans 18 mois, il est actuellement en cours de rénovation.



Cette ouverture se fera en partenariat avec le Stade Rochelais. Une partie du site sera dédiée à l'hébergement de jeunes sportifs du club de rugby et de basket de la ville. Le Village de la Baie des sports se situe à côté du Stade, sur le bord de mer.



Ce sera un lieu de rendez-vous pour tous les vacanciers, en juillet et en août, mais surtout un lieu de rendez-vous pour toutes les familles, tous les sportifs. Il sera doté d'une brasserie qui ouvrira sur le quartier et qui organisera des évènements et des after matchs, " nous dévoile Stéphane Lebihan.



L’investissement, chiffré à 20 millions d’euros, a été rendu possible grâce au soutien de la SEM patrimoniale du département de Charente-Maritime, de la Banque des Territoires, ainsi que grâce aux moyens mis par VVF et le Stade Rochelais.



Ce nouveau modèle, ouvert toute l’année, va permettre de rafraîchir un peu l’image de marque de l’opérateur. L’usage est prévu pour 30 ans.



Plus urbain, plus contemporain aussi, le Village de la Baie des Sports va devenir le nouvel étendard de l’association, et prouver, une nouvelle fois, que ne pas être une entreprise "classique" n’a rien de sclérosant.



" Nous créons une destination à part entière : voilà le changement.



Plus globalement, le tourisme social fait face à deux défis, celui de la visibilité de son offre, tandis que peu de gens connaissent notre rapport qualité-prix et le très haut niveau de satisfaction que nous avons, et celui de l’investissement, car nous sommes limités.



Nous faisons aussi face à une lourdeur administrative. Il nous faut des outils simples et pratiques, pensés sur le long terme, " conclut le directeur général de VVF Villages.



Comme quoi, le tourisme social est toujours bien vivant, même 90 ans après l'invention des congés payés !