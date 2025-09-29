TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Roadshow Canada en décembre : les inscriptions sont ouvertes !


Destination Canada, Air Transat et leurs partenaires vous donnent rendez-vous pour trois soirées en région !


Rédigé par Destination Canada le Lundi 29 Septembre 2025

Outaouais © GouvQc Citizen North
C’est la première fois que l’office de tourisme du Canada organise sa tournée en région avec la compagnie aérienne Air Transat. Ensemble, ils se déplaceront avec 11 partenaires pour rencontrer les agents de voyage en province.

Au programme :

Workshops exclusifs avec nos partenaires canadiens et locaux qui partageront leurs nouveautés et coups de cœur 2026
Cocktail dînatoire dans un cadre convivial
Animations surprises
Tirage au sort avec lots à gagner

Partenaires présents

Dates et inscriptions :

NANTES - Mardi 9 décembre 2025 – 18h30
Bar-restaurant ZAW, Gare de Nantes – Mezzanine entrée Nord, 27 boulevard de Stalingrad, 44000 Nantes
Inscription pour Nantes : cliquez ici !

LA ROCHELLE - Mercredi 10 décembre 2025 – 18h30
Les 4 Sergents, 49 rue St Jean du Pérot, 17000 La Rochelle
Inscription pour La Rochelle : cliquez ici !

BORDEAUX - Jeudi 11 décembre 2025 – 18h30
Mama Works, 51 quai Lawton, 33000 Bordeaux
Inscription pour Bordeaux : cliquez ici !

Inscription obligatoire (places limitées).

Venez célébrer le Canada lors de ces rencontres privilégiées avec les partenaires et faire le plein d’idées pour booster vos ventes 2026 !

Contact

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Contactez Maryse Normandeau, responsable partenariats trade pour en savoir plus sur le Roadshow Canada !

www.MyCanada.fr

