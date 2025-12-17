Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Un chantier ferroviaire de 2 milliards d’euros pour moderniser les mobilités régionales

Les travaux de la phase 1 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) ont été officiellement lancés, le 16 décembre 2025 à Marseille. Ce projet vise à améliorer durablement les transports ferroviaires du quotidien et les liaisons longue distance dans la région.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 18 Décembre 2025

