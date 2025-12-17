TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Un chantier ferroviaire de 2 milliards d’euros pour moderniser les mobilités régionales


Les travaux de la phase 1 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) ont été officiellement lancés, le 16 décembre 2025 à Marseille. Ce projet vise à améliorer durablement les transports ferroviaires du quotidien et les liaisons longue distance dans la région.


Rédigé par le Jeudi 18 Décembre 2025

Les travaux de la phase 1 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur (LNPCA) ont été officiellement lancés à la gare Saint-Charles, à Marseille - Photo : LaraBalais
Les travaux de la phase 1 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) ont été officiellement lancés à la gare Saint-Charles, à Marseille - Photo : LaraBalais
Le mardi 16 décembre 2025, les travaux de la phase 1 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) ont été officiellement lancés à la gare Saint-Charles, à Marseille.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Président de la République Emmanuel Macron, du ministre des Transports Philippe Tabarot, de Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président de la Société de la LNPCA, ainsi que de plusieurs élus et responsables de SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.

À cette occasion, une découpe symbolique d’un rail a marqué le démarrage du chantier.

Déclaré d’utilité publique en octobre 2022, le projet LNPCA entre désormais dans sa phase opérationnelle, avec un budget global estimé à 3,64 milliards d’euros pour les phases 1 et 2, dont plus de 1,2 milliard d’euros consacrés à la phase 1.

Pour l’année 2025, 1,228 milliard d’euros de financements publics ont été actés afin de lancer les premiers travaux.

Le projet est porté conjointement par l’État, les collectivités territoriales et l’Union européenne, avec une maîtrise d’ouvrage assurée par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.

La phase 1 concerne plusieurs opérations majeures, notamment la rénovation et l’extension de la gare Saint-Charles, la création d’une nouvelle gare à Nice Aéroport et la mise en place de la navette ferroviaire toulonnaise entre Saint-Cyr-sur-Mer, Carnoules et Hyères.

Les travaux doivent s’échelonner jusqu’en 2030, avec une mise en service progressive des infrastructures.

Plus de trains, plus de régularité et un RER métropolitain

La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur vise à répondre à la saturation croissante du réseau ferroviaire régional, dans un contexte de forte croissance démographique et économique autour des métropoles de Marseille, Toulon et Nice.

À terme, le projet doit permettre une augmentation significative de l’offre ferroviaire, avec jusqu’à 950 trains par jour contre environ 760 aujourd’hui.

Dans l’aire métropolitaine marseillaise, la LNPCA rendra possible la mise en place d’un RER avec des trains cadencés au quart d’heure sur plusieurs axes. Les temps de parcours seront également améliorés, avec un gain estimé entre 15 et 20 minutes pour les trains traversant Marseille.

La modernisation des gares, leur meilleure connexion aux transports urbains et le développement de pôles d’échanges multimodaux figurent parmi les objectifs du projet.

Au-delà des transports du quotidien, la LNPCA doit renforcer les liaisons nationales et internationales, notamment grâce au déploiement du système européen de signalisation ERTMS entre Marseille et Vintimille. Selon les estimations du dossier de presse, le projet pourrait entraîner un report modal significatif de la route vers le rail, avec environ 62% de nouveaux usagers issus de la voiture.

La phase 2 du projet, dont le démarrage est prévu à partir de 2027-2028, comprendra notamment la création d’un tunnel ferroviaire souterrain de 8 kilomètres sous Marseille et l’extension de la gare Saint-Charles.

La mise en service complète des phases 1 et 2 est envisagée à l’horizon 2035.

A lire aussi : Tourisme 2050 : quatre scénarios d’avenir pour Provence-Alpes-Côte d’Azur

