Véronique Pauli, figure du tourisme, s’est éteinte à 83 ans

Cela fait 37 ans que je tiens la barre de l’entreprise. Je suis fatiguée et il est temps que je pense à ma retraite

Dès la, Véronique Pauli avait engagé une réflexion sur la transmission de certaines activités du groupe.Dans un entretien accordé à Tourmag en 2009, elle expliquait alors, avec franchise, son souhait de préparer l’avenir, "."Cette démarche aboutira quelques mois plus tard à la cession d’au tour-opérateur autrichien Travel Europe , officialisée en mai 2009, marquant une étape structurante pour l’entreprise parisienne et son intégration dans un groupe européen.Les agences seront elles reprises par le groupe Salaün. Pour son engagement entrepreneurial et son parcours au service du tourisme, Véronique Pauli avait été faite chevalier dans l’ Ordre national de la Légion d’honneur. Toute l'équipe de TourMaG présente ses condoléances à sa famille, et à ses proches.