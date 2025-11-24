Véronique Pauli, figure du tourisme, s’est éteinte à 83 ans

Véronique Pauli, est décédée ce 10 décembre 2025, à l’âge de 83 ans, comme l’a annoncé sa famille dans un avis de décès.
Présidente du groupe Pauli de 1972 à 2009, elle a piloté l'entreprise familiale solidement ancrée en Alsace.
Selon la volonté de la famille, un hommage lui a été rendu dans l’intimité. Ses proches ont tenu à remercier l’ensemble des professionnels qui l’ont accompagnée ces dernières années.
Aux côtés de son époux André Pauli, disparu en mars 2025, Véronique Pauli a profondément contribué au développement du groupe Pauli, entreprise historique d’autocars implantée à Kaysersberg, avant d’en prendre la présidence en 1972. Sous son impulsion, l’entreprise a élargi son activité bien au-delà du transport, développant un réseau d’agences de voyages en Alsace et à Paris, ainsi qu’une programmation internationale.
Collaboratrice dès 1971, elle a accompagné la transformation progressive du groupe, notamment à travers la création et le développement d’Austro Pauli, tour-opérateur spécialisé dans l’Autriche et le tourisme réceptif. Une activité qu’elle a su positionner durablement sur le marché français, aussi bien auprès des groupes que des clientèles individuelles.
A cette époque, c'est Helmut Stückelschweiger (Top of travel), co-actionnaire d'Austro Pauli qui pilote le voyagiste Austro Pauli. En 2000, le groupe Pauli rachète VISIT EUROPE et VISIT FRANCE.
Une transmission préparée avec lucidité
Dès la fin des années 2000, Véronique Pauli avait engagé une réflexion sur la transmission de certaines activités du groupe.
Dans un entretien accordé à Tourmag en 2009, elle expliquait alors, avec franchise, son souhait de préparer l’avenir, "Cela fait 37 ans que je tiens la barre de l’entreprise. Je suis fatiguée et il est temps que je pense à ma retraite."
Cette démarche aboutira quelques mois plus tard à la cession d’Austro Pauli/Visit France au tour-opérateur autrichien Travel Europe, officialisée en mai 2009, marquant une étape structurante pour l’entreprise parisienne et son intégration dans un groupe européen.
Les agences seront elles reprises par le groupe Salaün.
Pour son engagement entrepreneurial et son parcours au service du tourisme, Véronique Pauli avait été faite chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur.
Toute l'équipe de TourMaG présente ses condoléances à sa famille, et à ses proches.
