TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Véronique Pauli, figure du tourisme, s’est éteinte à 83 ans

Une dirigeante à la tête d’un groupe familial pendant près de 40 ans


Figure reconnue du tourisme français, Véronique Pauli, ancienne présidente du groupe Pauli et chevalier de la Légion d’honneur, s’est éteinte le 10 décembre 2025 à l’âge de 83 ans. Elle a marqué durant près de quatre décennies le paysage du transport et du tour-operating en France.


Rédigé par le Jeudi 18 Décembre 2025

Véronique Pauli, figure du tourisme alsacien, s’est éteinte à 83 ans - Depositphotos @NewAfrica
Véronique Pauli, figure du tourisme alsacien, s’est éteinte à 83 ans - Depositphotos @NewAfrica
Aerticket
Véronique Pauli, est décédée ce 10 décembre 2025, à l’âge de 83 ans, comme l’a annoncé sa famille dans un avis de décès.

Présidente du groupe Pauli de 1972 à 2009, elle a piloté l'entreprise familiale solidement ancrée en Alsace.

Selon la volonté de la famille, un hommage lui a été rendu dans l’intimité. Ses proches ont tenu à remercier l’ensemble des professionnels qui l’ont accompagnée ces dernières années.

Aux côtés de son époux André Pauli, disparu en mars 2025, Véronique Pauli a profondément contribué au développement du groupe Pauli, entreprise historique d’autocars implantée à Kaysersberg, avant d’en prendre la présidence en 1972. Sous son impulsion, l’entreprise a élargi son activité bien au-delà du transport, développant un réseau d’agences de voyages en Alsace et à Paris, ainsi qu’une programmation internationale.

Collaboratrice dès 1971, elle a accompagné la transformation progressive du groupe, notamment à travers la création et le développement d’Austro Pauli, tour-opérateur spécialisé dans l’Autriche et le tourisme réceptif. Une activité qu’elle a su positionner durablement sur le marché français, aussi bien auprès des groupes que des clientèles individuelles.

A cette époque, c'est Helmut Stückelschweiger (Top of travel), co-actionnaire d'Austro Pauli qui pilote le voyagiste Austro Pauli. En 2000, le groupe Pauli rachète VISIT EUROPE et VISIT FRANCE.

Une transmission préparée avec lucidité

Autres articles
Dès la fin des années 2000, Véronique Pauli avait engagé une réflexion sur la transmission de certaines activités du groupe.

Dans un entretien accordé à Tourmag en 2009, elle expliquait alors, avec franchise, son souhait de préparer l’avenir, "Cela fait 37 ans que je tiens la barre de l’entreprise. Je suis fatiguée et il est temps que je pense à ma retraite."

Cette démarche aboutira quelques mois plus tard à la cession d’Austro Pauli/Visit France au tour-opérateur autrichien Travel Europe, officialisée en mai 2009, marquant une étape structurante pour l’entreprise parisienne et son intégration dans un groupe européen.

Les agences seront elles reprises par le groupe Salaün.

Pour son engagement entrepreneurial et son parcours au service du tourisme, Véronique Pauli avait été faite chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur.

Toute l'équipe de TourMaG présente ses condoléances à sa famille, et à ses proches.


Lu 377 fois

Tags : alsace, pauli
Notez

Commentaires

1.Posté par Edouard GEORGE le 18/12/2025 14:30 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Une grande Dame du tourisme et de l Alsace...jeune employé au Novotel de Colmar, elle m avait impressionné par sa gentillesse, sa simplicité et sa vision de l avenir. Qu elle repose en paix !
Condoléances a sa famille.

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 24 Novembre 2025 - 09:31 TUI France : Christophe Lavail nous a quittés

Vendredi 31 Octobre 2025 - 16:38 Protourisme : François Clair nous a quittés

Climats du Monde
Dernière heure

Beachcomber Aventure 2026 : qui sont les 20 gagnants prêts à relever le défi à l’île Maurice ?

Véronique Pauli, figure du tourisme, s’est éteinte à 83 ans

Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

EXCLUSIF VOYAGES - Technicien(ne) Back-office confirmé(e) Voyages sur-mesure pour une clientèle de luxe H/F - CDI - (Paris 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

Beachcomber Aventure 2026 : qui sont les 20 gagnants prêts à relever le défi à l’île Maurice ?

Beachcomber Aventure 2026 : qui sont les 20 gagnants prêts à relever le défi à l’île Maurice ?
Partez en France

Partez en France

Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes

Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

En Asie du Sud-Est, les fêtes de fin d’année riment avec forte attractivité touristique

En Asie du Sud-Est, les fêtes de fin d’année riment avec forte attractivité touristique
Production

Production

Mondial Tourisme fait voyager les agents de voyages entre Laponie et Canaries

Mondial Tourisme fait voyager les agents de voyages entre Laponie et Canaries
AirMaG

AirMaG

Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien

Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
La Travel Tech

La Travel Tech

United renforce son appli mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel

United renforce son appli mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective accélère son expansion mondiale

The Lux Collective accélère son expansion mondiale
HotelMaG

Hébergement

Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France

Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean inaugure son premier Royal Beach Club aux Bahamas

Royal Caribbean inaugure son premier Royal Beach Club aux Bahamas
TravelJobs

Emploi & Formation

Face aux tensions RH, Best Western France mise sur son programme "Next Gen"

Face aux tensions RH, Best Western France mise sur son programme "Next Gen"
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias