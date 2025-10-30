TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Noël 2025 en Alsace : un voyage magique entre savoir-faire, lumières et folklore

la magie des lumières et des traditions


L’Alsace réinvente la féérie de Noël avec spectacles, marchés et expériences inédites à travers toute la région. Tour d'horizon des festivités pour Noël 2025 en Alsace.


Rédigé par le Samedi 1 Novembre 2025

Assurever
Quand tombent les premiers flocons, l’Alsace se transforme en décor de conte.

En 2025, la région dévoile une édition spectaculaire de son rendez-vous hivernal, entre créations lumineuses, gastronomie et traditions séculaires.

Des façades illuminées de Truchtersheim aux soupes étoilées de Strasbourg, les visiteurs sont invités à un voyage dans une ambiance unique.

A lire aussi : Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Quand Noël 2025 en Alsace s’écrit en lumière

Noël 2025 en Alsace : un voyage magique entre savoir-faire, lumières et folklore - Deposiphotos.com Auteur ifeelstock
Noël 2025 en Alsace : un voyage magique entre savoir-faire, lumières et folklore - Deposiphotos.com Auteur ifeelstock
Autres articles
À Truchtersheim, l’église Saints-Pierre-et-Paul se pare pour la première fois d’un mapping vidéo féérique, au cœur des esKapades de Noël. À Guebwiller, la compagnie Gratte-Ciel lance le Noël Bleu avec un cabaret aérien baptisé Rouge, où acrobates et lumières se mêlent au-dessus de la place de l’Hôtel de Ville.

Plus au nord, Uffholtz fait briller 24 soirées de son Festival des Fenêtres de l’Avent, véritable calendrier vivant. Et à Colmar, le cloître du musée Unterlinden devient le théâtre d’un son et lumière poétique, célébrant dix ans d’agrandissement.

Chaque ville, chaque village raconte sa propre histoire !

Traditions vivantes et trésors cachés

Noël en Alsace 2025 ne se résume pas à ses marchés : c’est une invitation à ressentir, goûter, écouter et partager - Depositphotos.com Auteur Malleo
Noël en Alsace 2025 ne se résume pas à ses marchés : c’est une invitation à ressentir, goûter, écouter et partager - Depositphotos.com Auteur Malleo
En 2025, la région rend hommage à ceux qui gardent la flamme du Noël authentique. À Rosheim, les sœurs bénédictines accueillent leur marché de Noël au couvent et proposent leurs fameuses “apéritines” - chips d’hosties parfumées au romarin.

À Eguisheim, le Veilleur de Nuit mène les visiteurs dans les ruelles illuminées, lanterne à la main.

Les artisans de Soufflenheim font briller leurs poteries lors de la parade de la Sainte-Lucie, tandis qu’à Molsheim, chevaliers, cracheurs de feu et musiciens animent le marché médiéval du Noël d’antan.

Plus au sud, Mulhouse célèbre son héritage textile avec l’étoffe 2025, baptisée Perles du Rhin, un hommage aux motifs cachemire du musée de l’Impression sur Étoffes.

Saveurs, senteurs et instants rares

Ici, Noël se goûte autant qu’il se contemple. À Munster, la Confrérie du Taste Fromage partage la célèbre soupe au munster d’Émile Jung. À Foudray, la ronde des soupes mijotées au coin du feu attire les curieux, tandis qu’à Strasbourg, la Soupe Étoilée réunit des chefs étoilés pour une action solidaire au profit du collectif Humanis.

Les plus gourmands pourront aussi façonner leurs bredeles à la Maison du Pain de Sélestat, ou déguster un whisky alsacien à la distillerie Jos Nusbaumer de Steige.

Et pour finir, la magie continue au château du Haut-Koenigsbourg, lors de visites contées au cœur des remparts, ou au Parc de Wesserling, illuminé de milliers de bougies pour sa balade « Noël au Jardin ».

Un Noël à vivre, pas seulement à visiter

Noël en Alsace 2025 ne se résume pas à ses marchés : c’est une invitation à ressentir, goûter, écouter et partager.

Derrière chaque village illuminé, chaque chorale et chaque odeur de vin chaud, se dévoile une région qui fait du patrimoine un spectacle vivant.

Des montagnes aux plaines, la lumière, la gastronomie et la convivialité composent une symphonie hivernale que les voyageurs du monde entier viennent redécouvrir chaque année.

Lu 88 fois

Tags : alsace
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 30 Octobre 2025 - 18:34 Montbéliard s’illumine pour sa 39ᵉ édition des Lumières de Noël

Mercredi 29 Octobre 2025 - 14:28 Odalys Vacances repense son offre

Playa Hotels & Resorts

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Noël 2025 en Alsace : un voyage magique entre savoir-faire, lumières et folklore

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné

Colombus Voyages relance son concours de récits de voyage !

Protourisme : François Clair nous a quittés

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Dieppe (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villiers en Bière (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné
Partez en France

Partez en France

Noël 2025 en Alsace : un voyage magique entre savoir-faire, lumières et folklore

Noël 2025 en Alsace : un voyage magique entre savoir-faire, lumières et folklore
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"

Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026

Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias