Noël 2025 en Alsace : un voyage magique entre savoir-faire, lumières et folklore

Ici, Noël se goûte autant qu’il se contemple. À Munster, la Confrérie du Taste Fromage partage la célèbre soupe au munster d’Émile Jung. À Foudray, la ronde des soupes mijotées au coin du feu attire les curieux, tandis qu’à Strasbourg, la Soupe Étoilée réunit des chefs étoilés pour une action solidaire au profit du collectif Humanis.



Les plus gourmands pourront aussi façonner leurs bredeles à la Maison du Pain de Sélestat, ou déguster un whisky alsacien à la distillerie Jos Nusbaumer de Steige.



Et pour finir, la magie continue au château du Haut-Koenigsbourg, lors de visites contées au cœur des remparts, ou au Parc de Wesserling, illuminé de milliers de bougies pour sa balade « Noël au Jardin ».