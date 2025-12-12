TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
République dominicaine : Air Caraïbes s'envole vers Samaná

Une liaison directe depuis Paris Orly


Air Caraïbes a inauguré, lundi 15 décembre 2025, une liaison directe entre Paris Orly et Samaná. La destination devient la 3e escale de la compagnie en République dominicaine, avec deux vols hebdomadaires - lundi et samedi - opérés en A350-900 et A330-200 en desserte directe au départ d’Orly et une courte escale à Saint-Domingue au retour.


Air Caraïbes s’est envolé pour la première fois vers Samaná, en République dominicaine, depuis Paris Orly, ce lundi 15 décembre 2025. À bord du vol inaugural, des représentants des tour-opérateurs - Photo : LG
Après Saint-Martin vendredi dernier, Air Caraïbes a inauguré ce lundi 15 décembre 2025, sa nouvelle liaison directe entre Paris-Orly (ORY) et l’aéroport international El Catey de Samaná (AZS), en République dominicaine.

Le premier vol Paris Orly - Samaná a décollé à 11h50, avec 388 passagers à bord, marquant la 3e escale de la compagnie en Rep Dom', après Punta Cana et Saint-Domingue, soit 12 vols par semaine.

À bord, plusieurs tour-opérateurs français étaient présents afin de découvrir la destination dans des conditions privilégiées et d’échanger avec les équipes.

Les passagers ont également bénéficié d’attentions spécifiques, notamment d’un repas préparé par le chef Alexandre Cossette, spécialement élaboré pour l’occasion.

Les vols Paris Orly - Samaná opérés en Airbus A350-900

Cette ouverture confirme l'ancrage d'Air Caraïbes sur ce marché, où elle opère depuis 13 ans.

La ligne est opérée principalement en Airbus A350-900, un appareil de dernière génération, plus économe en carburant et moins bruyant. Il peut aussi s'effectuer sur un A330-200.

Les appareils sont configurés en tri-classes (Madras/Affaires, Caraïbes/Premium Economy et Soleil/Économique).

Chaque cabine est équipée de sièges ergonomiques confortables et d’un système de divertissement individuel à la carte. Les clients retrouveront à bord une restauration inspirée des saveurs de la Caraïbe.

Les billets sont disponibles à la réservation sur l’ensemble des canaux de distribution, avec une offre de lancement (du 15 au 22 décembre 2025) à partir de :

• Classe Soleil (Économique) : à partir de 599 € TTC A/R ;

• Classe Caraïbes (Premium Economy) : à partir de 999 € TTC A/R ;

• Classe Madras (Affaires) : à partir de 1 999 € TTC A/R.

Samaná, une région encore confidentielle

Programme des vols Air Caraïbes vers la République dominicaine pour la saison hiver :

Paris Orly - Samaná (AZS) : jusqu’à 2 vols par semaine (lundi et samedi) ;

Paris Orly - Punta Cana (PUJ) : jusqu’à 7 vols par semaine (quotidien depuis le 12 décembre) ;

Paris Orly - Saint-Domingue (SDQ) : jusqu’à 3 vols par semaine.

A noter que cette nouvelle desserte s’articule avec le réseau existant de la compagnie, permettant notamment d’effectuer des séjours multi-destinations avec, par exemple, une arrivée à Samaná, la découverte de Saint-Domingue, puis un retour vers Paris-Orly en vol direct.

"Cette ouverture représente bien plus qu’une nouvelle ligne : c’est une manière d’offrir à nos clients une autre facette de la République dominicaine.

Samaná est une région authentique, lumineuse, encore confidentielle, et nous sommes fiers d’être la seule compagnie française à la relier directement depuis Paris", a déclaré Hugues Heddebault, directeur commercial d’Air Caraïbes, dans un communiqué.

