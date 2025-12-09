Air Antilles ne peut plus voler... jusqu'à quand ?

Tout cela s'inscrit dans un contexte plus que délicat pour Air Antilles.



Fin septembre et après avoir joué des coudes politiques pour obtenir un renouvellement de sa licence, la DGAC a décidé d'accorder un long sursis à la compagnie, en prolongeant son document jusqu’à fin janvier 2025.



Pour cela, l'équipe dirigeante et l'actionnaire majoritaire se sont rendus à l'Élysée et au ministère des Outre-Mer pour plaider la bonne cause. Aux Antilles, le transporteur a bénéficié de l'entregent d'un bon samaritain qui devait alors reprendre sa direction générale.



Cette personne idoine semblait avoir été trouvée. Fin août 2025, Louis Mussington avait même signé la lettre de nomination. Le chef d'entreprise antillais devait, après avoir pris les commandes et tenté de redresser les comptes de la compagnie, entrer au capital.



Finalement, le principal actionnaire ne donnera aucune suite, ni nouvelles, à l'intéressé, qui retira par la même occasion sa lettre d'intention. D'ailleurs, fin septembre, l'entourage du président de la collectivité nous affirmait que deux lettres d'intention de potentiels investisseurs étaient sur la table.



Toujours selon nos informations, celles-ci auraient été retirées aussi bien par Butterfly Air Group que par l'Allemand Panaf. Il resterait encore en lice la région Guadeloupe et d'hypothétiques investisseurs du Canada ou de Bahreïn.



De plus, des discussions ont aussi été amorcées avec Sunrise pour signer un contrat ACMI. Cela signifie que le transporteur antillais louerait à la compagnie haïtienne l'un de ses appareils, avec l’équipage nécessaire, les services de maintenance et d’assurance.