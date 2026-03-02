Un voyage sans couture : Corsair déploie une expérience fluide du premier au dernier kilomètre

Dans la continuité de la transformation engagée depuis 2021, Corsair poursuit un objectif clair : proposer une expérience de voyage fluide, cohérente et accessible à tous ses passagers, quelle que soit leur classe de voyage. La montée en gamme de la compagnie ne se limite pas à la cabine Business. Elle repose sur une vision globale du parcours client, pensée comme un continuum – du domicile jusqu’à l’arrivée à destination. Cette approche “sans couture” s’inscrit pleinement dans la stratégie de premiumisation de la compagnie, où l’expérience client constitue un levier structurant de différenciation et de création de valeur. Pour Corsair, le voyage ne commence pas à l’embarquement ; il débute dès la réservation, se prolonge à l’aéroport et se poursuit jusqu’à l’arrivée finale. L’ambition est simple : réduire les frictions, anticiper les besoins et offrir davantage de sérénité à chaque étape.