Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance

Les marques de croisière de luxe du groupe Norwegian Cruise Line Holdings ajustent leur organisation.



Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises, la marque ultra-luxe du groupe Norwegian, ont annoncé plusieurs nominations destinées à renforcer leur pilotage commercial et leurs relations avec les réseaux de distribution.



Avec effet immédiat, Wesley D’Silva est nommé président de Regent Seven Seas Cruises.



Il reportera directement à Jason Montague, qui conserve son rôle de Chief Luxury Officer pour les deux marques et continue de superviser leur stratégie à long terme.