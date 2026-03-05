TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance

Nomination d'un président à la tête de Regent Seven Seas Cruises


Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises (NCL) annoncent une réorganisation de leur gouvernance. Wesley D’Silva devient président de Regent Seven Seas Cruises, tandis que Nathan Hickman et Shawn Tubman sont nommés directeurs commerciaux respectifs des deux compagnies.


Rédigé par le Vendredi 6 Mars 2026 à 09:52

Wesley D’Silva est le nouveau président de Regent Seven Seas Cruises - Photo : Oceania Cruises
Les marques de croisière de luxe du groupe Norwegian Cruise Line Holdings ajustent leur organisation.

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises, la marque ultra-luxe du groupe Norwegian, ont annoncé plusieurs nominations destinées à renforcer leur pilotage commercial et leurs relations avec les réseaux de distribution.

Avec effet immédiat, Wesley D’Silva est nommé président de Regent Seven Seas Cruises.

Il reportera directement à Jason Montague, qui conserve son rôle de Chief Luxury Officer pour les deux marques et continue de superviser leur stratégie à long terme.

Deux nouveaux responsables des ventes mondiales

Nathan Hickman est nommé Chief Sales Officer d’Oceania Cruises, tandis que Shawn Tubman devient Chief Sales Officer de Regent Seven Seas Cruises,

Tous deux auront pour mission de piloter la performance commerciale mondiale.

Les équipes commerciales nord-américaines et internationales seront désormais placées sous leur responsabilité.

Autre évolution : Steve Odell, vice-président senior des ventes internationales et grand public pour les deux marques, évolue vers un rôle d’ambassadeur.

Une forte dynamique commerciale en ce début d'année

Cette série de nominations intervient dans un contexte de réorganisation plus large au sein de Norwegian Cruise Line Holdings, dirigé depuis peu par son nouveau PDG John Chidsey.

Par ailleurs, Oceania Cruises prépare l’arrivée de plusieurs navires de la classe Sonata, dont les livraisons s’échelonneront entre 2027 et 2037.

Regent Seven Seas Cruises lancera, de son côté, Seven Seas Prestige, premier navire d’une nouvelle classe depuis plus de dix ans.

De plus, en janvier 2026, Oceania a enregistré une journée d’ouverture des ventes record pour Oceania Sonata, son nouveau navire.

De son côté, Regent Seven Seas Cruises a signé le mois de réservations le plus performant de son histoire en janvier.

Lu 228 fois

Tags : croisieres, NCL, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises
