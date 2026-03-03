Commandant Ponant Explorations : "Mon rôle, c’est transmettre la passion de l’expédition maritime"

À bord, cela se traduit concrètement : passerelle ouverte lorsque les conditions le permettent, échanges directs avec les passagers, dîners partagés, moments informels loin du micro et des discours trop formels. « Je suis plus à l’aise sur la passerelle. Là, on échange vraiment. »



Les unités Explorer affichent un tirant d’eau limité (4,70 mètres), ce qui permet d’accéder à des zones peu profondes – comme les Bijagos – inaccessibles aux grands navires.



Mais cette légèreté implique aussi une autre relation à l’élément. « On est sur des bateaux légers. On sent passer un bateau taxi à Rotterdam. Sur un gros paquebot, on ne ressentirait rien. »



Cette proximité avec la mer fait partie de l’expérience qui n’est pas un simple décor, certains passagers qui pensaient avoir le pied marin s’en souviendront pour mieux en plaisanter ensuite.