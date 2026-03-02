Tourisme : des signaux de reprise "prometteurs" en Nouvelle-Calédonie

La relance touristique s'amorce en Nouvelle-Calédonie.
Selon les résultats 2025 de son Observatoire du Tourisme, réalisés à partir des données de l’ISEE, la destination a accueilli 58 421 touristes internationaux et 250 924 croisiéristes sur l’année écoulée.
Avec 24 252 visiteurs par voie aérienne, la France métropolitaine représente 42% des arrivées totales et conserve son statut de premier marché émetteur.
La destination a d’ores et déjà reconquis 58% des volumes métropolitains enregistrés en 2023.
Cette reprise repose sur des fondamentaux solides. Le tourisme affinitaire (52%) et les déplacements professionnels (13%) ont démontré leur résilience, tandis que le segment loisirs (25%) enregistre un rebond progressif au fil des mois.
Autre indicateur marquant, la durée moyenne de séjour des visiteurs métropolitains dépasse 32 jours, confirmant la singularité du positionnement calédonien sur le long séjour.
Une amélioration continue mois après mois
Tous marchés confondus, la Nouvelle-Calédonie a restauré 47% de son trafic aérien touristique et 73% de son activité croisière par rapport à 2023.
Outre la France métropolitaine, la reprise s’appuie également sur les marchés de proximité. L’Australie représente 20% des arrivées aériennes et affiche un taux de reconquête de 38%. La Nouvelle-Zélande, qui pèse 4% des arrivées, atteint 18% de reconquête.
Ces deux marchés avaient été durablement ralentis par des niveaux d’alerte officiels contraignants et une capacité aérienne limitée, aujourd’hui revenues à la normale.
Au-delà des volumes annuels, la dynamique mensuelle témoigne d’un redressement progressif. L’écart avec 2023 s’est réduit de manière constante, passant de -67% en janvier à -40% en décembre.
Une évolution qui traduit un retour progressif de la confiance des voyageurs, soutenu par la normalisation de la situation locale et les actions de promotion menées auprès des médias, influenceurs, agences de voyages, tour-opérateurs et du grand public hexagonal.
Des perspectives favorables pour 2026
L’année 2026 s’ouvre sur des perspectives jugées plus favorables. La capacité aérienne devrait progresser de 24% au premier semestre 2026 par rapport à 2025, notamment grâce au renforcement des liaisons opérées par Aircalin et ses connexions vers Paris.
L’offre d’hébergement s’étoffe également avec l’ouverture annoncée du Wadra Bay à Lifou fin 2025, la restructuration des hôtels du groupe SHN à Nouméa, à l’Île des Pins et à Bourail, ainsi que l’ouverture au deuxième trimestre de la résidence hôtelière Aqualuna à Nouméa.
La fluidification des dessertes internationales et domestiques devrait par ailleurs être facilitée par le repositionnement d’Air Calédonie à l’aéroport international de la Tontouta.
L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans une feuille de route pluriannuelle portée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les acteurs publics et privés du secteur.
"Après cette année de transition, les signaux enregistrés depuis plusieurs mois sont prometteurs. Pour reconquérir l’autre moitié de nos voyageurs perdus en 2024 - et aller au-delà - nous poursuivrons nos actions de réassurance et de promotion sur nos marchés prioritaires, tout en accompagnant le lancement de nouveaux produits et initiatives d’envergure", souligne Julie Laronde, directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme.
