Tourisme : des signaux de reprise "prometteurs" en Nouvelle-Calédonie

Tous marchés confondus, la Nouvelle-Calédonie a restauré 47% de son trafic aérien touristique et 73% de son activité croisière par rapport à 2023.



Outre la France métropolitaine, la reprise s’appuie également sur les marchés de proximité. L’Australie représente 20% des arrivées aériennes et affiche un taux de reconquête de 38%. La Nouvelle-Zélande, qui pèse 4% des arrivées, atteint 18% de reconquête.



Ces deux marchés avaient été durablement ralentis par des niveaux d’alerte officiels contraignants et une capacité aérienne limitée, aujourd’hui revenues à la normale.



Au-delà des volumes annuels, la dynamique mensuelle témoigne d’un redressement progressif. L’écart avec 2023 s’est réduit de manière constante, passant de -67% en janvier à -40% en décembre.



Une évolution qui traduit un retour progressif de la confiance des voyageurs, soutenu par la normalisation de la situation locale et les actions de promotion menées auprès des médias, influenceurs, agences de voyages, tour-opérateurs et du grand public hexagonal.