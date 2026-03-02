Guerre au Moyen-Orient : la France va rapatrier des ressortissants français

La guerre au Moyen-Orient a bloqué des milliers de voyageurs par-delà le monde.
Non seulement certains ne peuvent plus quitter les Emirats, notamment Dubaï et Abu Dhabi, mais en plus ceux qui avaient pris un vol avec escale dans cette région du monde éprouvent de grandes difficultés pour trouver une solution de repli, notamment au Sri Lanka ou aux Maldives.
En tout, "400 000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation", expliquait hier Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.
Et alors que l'activité reprend avec parcimonie dans les aéroports des Émirats arabes unis, comme nous vous le relations hier, la France a annoncé que des vols de rapatriements auraient prochainement lieu.
Voyageurs bloqués à Dubaï, Abu Dhabi, Qatar : des vols civils affrétés
C'est une nouvelle fois le locataire du Quai d'Orsay qui a levé le voile sur le dispositif.
"Nous nous préparons à des affrètements de vols pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier", a-t-il déclaré au micro de BFM TV.
Les équipes diplomatiques sont chargées d'établir une liste des personnes vulnérables qui devront quitter en priorité les lieux et retourner en France. Cela répond à l'instruction donnée hier de s'enregistrer sur le Fil Ariane, afin d'être en contact avec les ambassades situées dans les pays concernés.
Ces vols affrétés pourront être autant des avions civils que des appareils de la République.
Reprise des vols plus soutenue pour Emirates
Pour rappel, hier, "Dubai Airports confirme la reprise partielle de ses opérations à partir d'aujourd'hui, 2 mars, avec un nombre limité de vols autorisés au départ des aéroports internationaux de Dubaï (DXB) et de Dubaï World Central – Al Maktoum (DWC).
Il est conseillé aux voyageurs de ne pas se rendre à DXB ou DWC sans avoir été contactés directement par leur compagnie aérienne pour une confirmation d'horaire de départ, les horaires étant susceptibles d'être modifiés."
Pour l’heure, quelques vols sont prévus au départ de Dubaï, avec Emirates ou Flydubai notamment vers Londres, Hambourg, Rome, Francfort, Milan, Varsovie, Vienne, Zurich, Prague…
Emirates a fait partir ce matin un A380 vers Paris, le vol UAE73D, qui contourne la région en passant par l’Arabie saoudite.
Dans le même temps, les vols de Qatar Airways restent suspendus en raison de la fermeture de l’espace aérien qatari.
Qatar Airways reprendra ses activités dès que l’Autorité de l’aviation civile du Qatar annoncera la réouverture sécurisée de l’espace aérien qatari. Une nouvelle mise à jour sera communiquée le 4 mars à 9h00, heure de Doha.
L’aéroport de Dubaï précise que les opérations sont progressivement renforcées, en coordination avec les compagnies aériennes et les autorités. Il rappelle également aux passagers de ne pas se rendre à l’aéroport tant que leur compagnie n’a pas confirmé le maintien du vol.
À défaut de confirmation, l’accès au terminal pourra être refusé.
