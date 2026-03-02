TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Guerre au Moyen-Orient : la France va rapatrier des ressortissants français

La France va affréter des vols


Bien que l’activité ait repris à Dubaï et à Abu Dhabi de façon très limitée, avec seulement quelques vols, des milliers de Français sont toujours bloqués dans les différents Émirats. Alors que la situation pourrait durer plusieurs semaines, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, vient d’annoncer que des vols de rapatriement seront organisés.


Rédigé par le Mardi 3 Mars 2026 à 09:50

La France va affréter des vols vers le Moyen-orient pour évacuer les voyageurs - Depositphotos
La France va affréter des vols vers le Moyen-orient pour évacuer les voyageurs - Depositphotos
Aer Lingus
La guerre au Moyen-Orient a bloqué des milliers de voyageurs par-delà le monde.

Non seulement certains ne peuvent plus quitter les Emirats, notamment Dubaï et Abu Dhabi, mais en plus ceux qui avaient pris un vol avec escale dans cette région du monde éprouvent de grandes difficultés pour trouver une solution de repli, notamment au Sri Lanka ou aux Maldives.

En tout, "400 000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation", expliquait hier Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Et alors que l'activité reprend avec parcimonie dans les aéroports des Émirats arabes unis, comme nous vous le relations hier, la France a annoncé que des vols de rapatriements auraient prochainement lieu.

A lire : Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Voyageurs bloqués à Dubaï, Abu Dhabi, Qatar : des vols civils affrétés

C'est une nouvelle fois le locataire du Quai d'Orsay qui a levé le voile sur le dispositif.

"Nous nous préparons à des affrètements de vols pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier", a-t-il déclaré au micro de BFM TV.

Les équipes diplomatiques sont chargées d'établir une liste des personnes vulnérables qui devront quitter en priorité les lieux et retourner en France. Cela répond à l'instruction donnée hier de s'enregistrer sur le Fil Ariane, afin d'être en contact avec les ambassades situées dans les pays concernés.

Ces vols affrétés pourront être autant des avions civils que des appareils de la République.

Reprise des vols plus soutenue pour Emirates

Autres articles
Pour rappel, hier, "Dubai Airports confirme la reprise partielle de ses opérations à partir d'aujourd'hui, 2 mars, avec un nombre limité de vols autorisés au départ des aéroports internationaux de Dubaï (DXB) et de Dubaï World Central – Al Maktoum (DWC).

Il est conseillé aux voyageurs de ne pas se rendre à DXB ou DWC sans avoir été contactés directement par leur compagnie aérienne pour une confirmation d'horaire de départ, les horaires étant susceptibles d'être modifiés."

Pour l’heure, quelques vols sont prévus au départ de Dubaï, avec Emirates ou Flydubai notamment vers Londres, Hambourg, Rome, Francfort, Milan, Varsovie, Vienne, Zurich, Prague…

Emirates a fait partir ce matin un A380 vers Paris, le vol UAE73D, qui contourne la région en passant par l’Arabie saoudite.

Dans le même temps, les vols de Qatar Airways restent suspendus en raison de la fermeture de l’espace aérien qatari.

Qatar Airways reprendra ses activités dès que l’Autorité de l’aviation civile du Qatar annoncera la réouverture sécurisée de l’espace aérien qatari. Une nouvelle mise à jour sera communiquée le 4 mars à 9h00, heure de Doha.

L’aéroport de Dubaï précise que les opérations sont progressivement renforcées, en coordination avec les compagnies aériennes et les autorités. Il rappelle également aux passagers de ne pas se rendre à l’aéroport tant que leur compagnie n’a pas confirmé le maintien du vol.

À défaut de confirmation, l’accès au terminal pourra être refusé.

Lu 798 fois

Tags : abu dhabi, dubai, guerre, moyen orient
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Formations RESANEO : Devenez un expert des ventes

Formations RESANEO : Devenez un expert des ventes
Nombre d’agences utilisent Resaneo tous les jours mais n’exploitent pas toujours 100 % du site....
Dernière heure

Guerre au Moyen-Orient : la France va rapatrier des ressortissants français

Gérer une crise quand on est agence de voyages : mode d’emploi [ABO]

Changes : quelle tendance pour la paire EUR/USD ? [ABO]

Fraude mondiale aux billets d'avion : la WTAAA met en garde les agences de voyages

LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillèr(e)s voyages H/F - CDI - (Carhaix (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Carhaix (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire
Production

Production

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : la France va rapatrier des ressortissants français

Guerre au Moyen-Orient : la France va rapatrier des ressortissants français
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Fraude mondiale aux billets d'avion : la WTAAA met en garde les agences de voyages

Fraude mondiale aux billets d'avion : la WTAAA met en garde les agences de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières

Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias