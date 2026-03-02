Guerre au Moyen-Orient : la France va rapatrier des ressortissants français

400 000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation

La guerre au Moyen-Orient a bloqué des milliers de voyageurs par-delà le monde.Non seulement certains ne peuvent plus quitter les Emirats, notamment Dubaï et Abu Dhabi, mais en plus ceux qui avaient pris un vol avec escale dans cette région du monde éprouvent de grandes difficultés pour trouver une solution de repli, notamment au Sri Lanka ou aux Maldives.En tout, "", expliquait hier Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.