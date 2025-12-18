TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

En Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion dès septembre 2026


L’École Internationale Tunon annonce son expansion dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Dès septembre 2026, l'établissement inaugurera quatre nouveaux campus en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.


Jeudi 26 Février 2026

L'École Internationale Tunon implantera quatre nouveaux campus en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique à la rentrée de septembre 2026.

Ces ouvertures, placées sous la direction de Carole Marchand, permettent l'accès local à des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sans obligation de mobilité vers la métropole.

L'école, fondée en 1964, affiche un taux d'insertion professionnelle moyen de 88% et s'appuie sur un réseau de 2 700 entreprises partenaires, pour une communauté de 71 000 anciens élèves.

Trois cursus dédiés aux secteurs de l'aérien et de l'hôtellerie

L'offre de formation dans les DROM s'articule autour de trois diplômes : Assistant(e) Tourisme & Aérien (Bac+2), Attaché(e) de direction hôtelière (Bac+2) et Bachelor Hôtellerie (Bac+3).

La formation aérienne inclut la préparation au Cabin Crew Attestation (CCA), diplôme de la DGAC obligatoire pour exercer comme personnel navigant, avec un taux de réussite de 85% enregistré en 2025.

Cette offre répond à la progression du trafic aéroportuaire, notamment à La Réunion (+5,5%) et en Guadeloupe (+3,6%) sur l'année écoulée.

Les parcours hôteliers sont proposés en alternance ou avec des stages de 24 à 32 semaines sur deux ans, visant à fournir du personnel qualifié pour les établissements de la région, dont la fréquentation a progressé de 4% à 6% en un an.

Noah Penalva
guadeloupe, guyane, la reunion, martinique, tunon
