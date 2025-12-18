L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

quatre nouveaux campus en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique à la rentrée de septembre 2026.



Ces ouvertures, placées sous la direction de Carole Marchand, permettent l'accès local à des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sans obligation de mobilité vers la métropole.



