TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

Un total prévisionnel d’environ 410 000 passagers


Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, le CTIG et l’aéroport Maryse-Condé ont présenté, le 7 novembre dernier, les ambitions de la destination pour la nouvelle saison de croisière.


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

Le MSC Virtuosa, à Pointe-à-Pitre, en novembre 2024 - Photo : LG
Le MSC Virtuosa, à Pointe-à-Pitre, en novembre 2024 - Photo : LG
Legends and Paradise
La Guadeloupe a officiellement lancé sa saison croisière 2025-2026 lors d’une réunion technique organisée, vendredi 7 novembre 2025, à Pointe-à-Pitre.

Port, aéroport et comité du tourisme ont dressé le bilan de la saison écoulée et présenté des perspectives en nette progression.

Réunis autour du Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG), du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) et de l’aéroport Maryse-Condé, les acteurs de la filière croisière ont donné le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Selon le GPMG qui s’exprime sur son compte LinkedIn, cette rencontre a réuni « des représentants de l’État, des élus locaux, des agents maritimes et partenaires de la croisière ».

Croisière en Guadeloupe : des chiffres en forte hausse

Autres articles
Le port antillais prévoit 302 escales, dont 14 inaugurales, pour un total prévisionnel d’environ 410 000 passagers entre novembre et avril.

Près de soixante navires, représentant une trentaine de compagnies internationales, feront escale dans l’archipel.

Les grandes compagnies du secteur - Costa, MSC, Marella Cruises, TUI Cruises et AIDA Cruises - renouvellent leur confiance à la destination.

AIDA renforce même sa présence avec quatre navires positionnés cette saison, confirmant « la solidité de son partenariat avec la Guadeloupe ».

Un secteur porteur pour le territoire

De son côté, CFC positionne le Renaissance au départ de Pointe-à-Pitre, marquant « une nouvelle étape pour le marché francophone ».

Le GPMG rappelle que cette saison « témoigne de l’intérêt croissant pour notre destination » et confirme son rôle d’« acteur clé du tourisme de croisière dans la Caraïbe, au service du développement économique de notre territoire ».

Le coup d’envoi officiel a été donné le samedi 8 novembre avec l’escale inaugurale du Amera (BSM Cruise Services) à Basse-Terre, symbole d’une saison qui s’annonce « riche en escales et, espérons-le, en retombées économiques ».

Lu 145 fois

Tags : croisieres, guadeloupe
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde

Brand news CruiseMaG

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg
Hurtigruten invite à découvrir la Norvège et le Spitzberg sous la lumière magique du Soleil de...
Dernière heure

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

Séjour All Inclusive Pas Cher : Réservez Vol + Hôtel à Prix Mini

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !

Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?

USA : après un week-end de chaos, vers une sortie de crise du shutdown ?
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

Guadeloupe : la saison des croisières est lancée
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias