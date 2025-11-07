Guadeloupe : la saison des croisières est lancée

La Guadeloupe a officiellement lancé sa saison croisière 2025-2026 lors d’une réunion technique organisée, vendredi 7 novembre 2025, à Pointe-à-Pitre.
Port, aéroport et comité du tourisme ont dressé le bilan de la saison écoulée et présenté des perspectives en nette progression.
Réunis autour du Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG), du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) et de l’aéroport Maryse-Condé, les acteurs de la filière croisière ont donné le coup d’envoi de la nouvelle saison.
Selon le GPMG qui s’exprime sur son compte LinkedIn, cette rencontre a réuni « des représentants de l’État, des élus locaux, des agents maritimes et partenaires de la croisière ».
Croisière en Guadeloupe : des chiffres en forte hausse
Le port antillais prévoit 302 escales, dont 14 inaugurales, pour un total prévisionnel d’environ 410 000 passagers entre novembre et avril.
Près de soixante navires, représentant une trentaine de compagnies internationales, feront escale dans l’archipel.
Les grandes compagnies du secteur - Costa, MSC, Marella Cruises, TUI Cruises et AIDA Cruises - renouvellent leur confiance à la destination.
AIDA renforce même sa présence avec quatre navires positionnés cette saison, confirmant « la solidité de son partenariat avec la Guadeloupe ».
Un secteur porteur pour le territoire
De son côté, CFC positionne le Renaissance au départ de Pointe-à-Pitre, marquant « une nouvelle étape pour le marché francophone ».
Le GPMG rappelle que cette saison « témoigne de l’intérêt croissant pour notre destination » et confirme son rôle d’« acteur clé du tourisme de croisière dans la Caraïbe, au service du développement économique de notre territoire ».
Le coup d’envoi officiel a été donné le samedi 8 novembre avec l’escale inaugurale du Amera (BSM Cruise Services) à Basse-Terre, symbole d’une saison qui s’annonce « riche en escales et, espérons-le, en retombées économiques ».
