Pour ses 130 ans, HX Expeditions convie 400 agents de voyages à bord

À bord du MS Fridtjof Nansen, navire à propulsion hybride doté d’un centre scientifique ultramoderne, les professionnels participeront à des ateliers et conférences consacrés à la durabilité, à l’environnement naturel et au patrimoine de Heligoland.



Des activités scientifiques pratiques seront également proposées, du prélèvement d’échantillons à leur analyse au microscope, afin de reproduire les recherches menées habituellement lors des expéditions HX. Les soirées mêleront retours d’expérience, quiz et animations culturelles inspirées des traditions locales.



Parmi les temps forts de ce voyage, les participants pourront découvrir la cabine 1896, une installation en édition limitée disponible exclusivement à bord du MS Fridtjof Nansen durant l’année anniversaire. Cette cabine recrée avec minutie une cabine d’expédition de la fin du XIXᵉ siècle, avec mobilier d’époque et détails évocateurs, en hommage aux premiers explorateurs de la compagnie.



D’autres initiatives liées au 130ᵉ anniversaire seront également déployées sur l’ensemble de la flotte HX Expeditions en 2026.



" Notre 130ᵉ anniversaire est l’occasion de renforcer les relations que nous avons déjà établies, tout en présentant HX Expeditions à de nouveaux partenaires qui partagent notre passion pour l’exploration ", conclut Nathaniel Sherborne.