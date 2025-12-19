Pour ses 130 ans, HX Expeditions convie 400 agents de voyages à bord

HX Expeditions célèbre ses 130 ans avec un grand voyage de familiarisation - Depositphotos.com, @Copit1606
HX Expeditions accueillera, du 5 au 7 mai 2026, 400 agents de voyages partenaires venus du Royaume-Uni et d’Europe, dont plusieurs professionnels français, à bord du MS Fridtjof Nansen.
Ce voyage de formation s’inscrit dans le cadre des célébrations du 130ᵉ anniversaire de la compagnie, reconnue comme la plus ancienne au monde pour les croisières d’expédition.
Conçu comme une immersion complète, ce famtrip de deux nuits vise à faire découvrir aux professionnels l’ADN de HX Expeditions à travers des expériences de terrain, des débarquements, des rencontres avec la faune sauvage, des modules scientifiques et des conférences animées par des experts.
Le programme a été pensé pour refléter l’essence d’un véritable voyage d’expédition. À terre comme à bord, les participants vivront le rythme et les temps forts caractéristiques des croisières HX Expeditions : activités guidées, présentations d’experts, moments culturels et animations à bord.
"Notre 130ᵉ anniversaire nous a semblé être le moment idéal pour remercier nos agents pour leur soutien continu", explique Nathaniel Sherborne, vice-président directeur et directeur général EMEA / ANZ et Global Sales Enablement. "En les invitant à participer à ce programme à Heligoland, nous leur offrons un aperçu clair et authentique de notre façon de voyager."
Activités guidées et découvertes culturelles
Le choix de Heligoland ne doit rien au hasard. L’archipel allemand, situé en mer du Nord, offre un condensé des éléments clés qui définissent l’expérience HX Expeditions.
Le programme se déploiera entre l’île principale et l’îlot de Düne, reproduisant le fonctionnement en "double site" propre aux expéditions polaires.
À Düne, les participants pourront observer la seule colonie sauvage de phoques gris d’Allemagne, ainsi que des phoques communs et de nombreuses espèces d’oiseaux marins. Les plus audacieux auront même l’occasion de se baigner, avec à la clé un certificat officiel attestant de l’expérience.
Des exercices opérationnels simulés permettront aux agents de comprendre le déroulement des débarquements en régions polaires.
Des randonnées guidées mèneront les participants vers les célèbres falaises ornithologiques et la colonie d’otaries, tandis que sur l’île principale, les visiteurs découvriront les Hummerbuden, maisons colorées emblématiques de Heligoland, ainsi que les musées, le port et les restaurants locaux.
Toutes les activités seront encadrées par des spécialistes locaux, en collaboration avec l’équipe HX Expeditions, illustrant la volonté de la compagnie de valoriser la culture et l’histoire des destinations visitées.
Renforcer les liens avec les professionnels du voyage
À bord du MS Fridtjof Nansen, navire à propulsion hybride doté d’un centre scientifique ultramoderne, les professionnels participeront à des ateliers et conférences consacrés à la durabilité, à l’environnement naturel et au patrimoine de Heligoland.
Des activités scientifiques pratiques seront également proposées, du prélèvement d’échantillons à leur analyse au microscope, afin de reproduire les recherches menées habituellement lors des expéditions HX. Les soirées mêleront retours d’expérience, quiz et animations culturelles inspirées des traditions locales.
Parmi les temps forts de ce voyage, les participants pourront découvrir la cabine 1896, une installation en édition limitée disponible exclusivement à bord du MS Fridtjof Nansen durant l’année anniversaire. Cette cabine recrée avec minutie une cabine d’expédition de la fin du XIXᵉ siècle, avec mobilier d’époque et détails évocateurs, en hommage aux premiers explorateurs de la compagnie.
D’autres initiatives liées au 130ᵉ anniversaire seront également déployées sur l’ensemble de la flotte HX Expeditions en 2026.
"Notre 130ᵉ anniversaire est l’occasion de renforcer les relations que nous avons déjà établies, tout en présentant HX Expeditions à de nouveaux partenaires qui partagent notre passion pour l’exploration", conclut Nathaniel Sherborne.
