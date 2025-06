On a testé pour vous une croisière d’expédition HX au Svalbard [ABO]

“Science & Education”

Ce que j’apprécie énormément, c’est que cette croisière ne se limite pas à la contemplation : on apprend aussi beaucoup

Une autre belle journée s'annonce avec l’entrée du navire dans le, territoire au passé riche, révélant une facette plus brute de l’Arctique. L’excursion matinale mène à, ancienne cabane de trappeurs située sur l, témoin de l’histoire humaine dans ces régions hostiles.L’après-midi se poursuit à, ancien site minier aujourd’hui classé au patrimoine culturel. Tandis que certains visiteurs explorent les vestiges librement, j'opte pour une randonnée encadrée offrant des vues saisissantes sur les reliefs environnants et quelques traces d’animaux arctiques.La journée se termine à bord par une conférence engagée sur l, dans le cadre des programmesde HX, qui nous ont sensibilisés aux enjeux écologiques de manière concrète.Ce qui marque avec HX, c’est la qualité du service à bord : un forfait all-inclusive (repas, boissons – sauf quelques cocktails – et excursions comprises), une restauration en buffet variée, avec des options sans gluten et végétariennes/veganes, et un vrai soin apporté à l’approvisionnement local (jusqu’à 75 % en Antarctique et Alaska).Le cinquième jour a été rythmé par une matinée de navigation et une plongée poignante dans l’histoire et la réalité de l’Arctique. Alors que nous approchions de, une conférence bouleversante sur l’, aujourd’hui gravement menacé par la fonte accélérée de la banquise, nous a été proposée. L’émotion était palpable, la conférencière, submergée, a laissé échapper une larme. Un moment fort, qui nous a brutalement rappelé l’urgence climatique à laquelle notre planète est confrontée.L’après-midi, l’escale à, ancien site funéraire de baleiniers du XVIIe siècle, plonge les visiteurs dans une tout autre atmosphère. Le froid intense souligne la dureté du territoire et renforce le sentiment d’admiration pour ceux qui l’ont un jour affronté.", exprime Joël, un autre passager français.