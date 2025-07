Vélo : l'avenir radieux de la petite reine [ABO]

L’origine du remonte à 1817. En Allemagne. Il y a donc à peine deux siècles que l’on a songé à doter la mobilité humaine individuelle des deux roues capables de la faire avancer, plus vite qu’avec ses pieds et de façon autonome. Mais, ce n’est qu’en 1884, en Angleterre cette fois, que naît la bicyclette telle qu’on la connaît aujourd’hui. Révolution dans les modes de déplacements, ce nouvel engin à la fois économique, écologique, alliant utile et agréable, déplacement professionnel et déplacement d’agrément, entre dans le monde du sport dans les années qui suivent.En 1868, la première course cycliste de l’histoire se déroule dans le parc de Saint-Cloud, à Paris. En 1896, consécration, le cyclisme donne ses premiers coups de pédale aux Jeux Olympiques d’Athènes. Dès lors, son succès ne s’est jamais démenti. Ni parmi les amateurs de plus en plus nombreux au fil des années, ni parmi les professionnels...Créé en 1890 par un groupe d’amis passionnés de vélo , le Touring Club de France (TCF) , sur le modèle des clubs existants Outre-manche, se propose pour sa part de promouvoir un tourisme de loisirs à bicyclette et développe par la même occasion les grandes routes touristiques comme la Grande Route des Alpes qu’elle jalonne des premières esquisses de signalétique et de mobilier routier, tout en publiant cartes et guides.C’est également au TCF que l’on doit le développement du camping... Jusqu’à ce que l’avènement des congés payés de 1936 entraîne les amateurs sur la route des vacances et hisse une France à bicyclette aux premières places de l’iconographie idyllique de l’époque.Grâce à de nombreux avatars, comme le VTT, Mountain Bike, le vélo électrique nés bien plus tard, le vélo devient une pratique touristique à part entière, de plus en plus populaire parmi toutes les générations, parmi toutes les classes sociales et toutes les nationalités auxquelles il procure proximité avec la nature et sensation de liberté.Sans compter que la petite reine a un avantage exceptionnel : une fois acquise, son utilisation est gratuite. Routes et itinéraires cyclistes se multiplient, notamment en France avec la création des grands itinéraires comme La Loire à vélo. Tandis que hébergeurs, hôteliers, camping, villages de vacances mettent ces montures à la disposition de leurs clientèles.