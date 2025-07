Emirates ouvre 17 300 postes dans le monde

Le Groupe Emirates met en place une politique active d’attractivité, de fidélisation et de montée en compétence. En parallèle de son programme de recrutement à l’international, le groupe mène des actions ciblées auprès de la jeunesse émiratie à Dubaï. En 2024, 1 400 Émiratis ont intégré Emirates ou dnata. Plusieurs initiatives sont déployées pour les étudiants et jeunes diplômés, avec des programmes de stages, de mentorat et de formations spécifiques.



« La stratégie de gestion des talents du Groupe Emirates est alignée sur l'Agenda Économique D33 de Dubaï », souligne Son Altesse Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum. L’entreprise entend ainsi combiner développement économique et employabilité à long terme. Les collaborateurs recrutés bénéficieront de plusieurs avantages : participation aux bénéfices, assurance santé et vie, billets à tarifs réduits pour leurs proches, réductions dans des établissements partenaires à Dubaï, ainsi que des possibilités d’évolution professionnelle au sein du groupe.



L’ensemble de cette campagne vise à soutenir la croissance continue des activités d’Emirates et dnata sur les marchés mondiaux, tout en garantissant une qualité de service constante. Ce nouveau plan de recrutement illustre la volonté du groupe de s’adapter à une demande croissante dans le secteur de l’aviation et de renforcer ses effectifs dans une logique de durabilité et de performance opérationnelle.