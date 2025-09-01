Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails

Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, explique : « Notre offre rail est très conséquente , avec entre autres , les TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, TER, Eurostar, ou encore Lyria. L’éventail des destinations s’est largement accru et permet aux agences de packager en ajoutant l’hôtel ou des accès directs à des parcs à thèmes.



C’est déjà très bien, mais nous voulons proposer encore mieux. C’est pourquoi nous lançons sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.

Nous mettons nos compétences reconnues dans l’aérien au service du train. Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.

Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 mois en amont, cela donnera aux agences un formidable atout et augmentera considérablement leur valeur ajoutée.



Pour l’heure les lignes concernées sont :

Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.



Nous pourrons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.



Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser.