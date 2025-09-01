TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails


Resaneo se démarque en proposant régulièrement des produits originaux sur le train. La dernière nouveauté permet de réserver certains segments jusqu’à un an à l’avance. Dans le même temps le déploiement de Travel Connect Rail se poursuit.


Lundi 8 Septembre 2025

Resaneo : des solutions innovantes pour vous faciliter le rail

Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, explique : « Notre offre rail est très conséquente, avec entre autres, les TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, TER, Eurostar, ou encore Lyria. L’éventail des destinations s’est largement accru et permet aux agences de packager en ajoutant l’hôtel ou des accès directs à des parcs à thèmes.

C’est déjà très bien, mais nous voulons proposer encore mieux. C’est pourquoi nous lançons sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.
Nous mettons nos compétences reconnues dans l’aérien au service du train. Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.
Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 mois en amont, cela donnera aux agences un formidable atout et augmentera considérablement leur valeur ajoutée.

Pour l’heure les lignes concernées sont :
Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.

Nous pourrons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.

Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser.

RESANEO propose des liaisons intérieures dans les principaux pays européens MAIS également de liaisons entre des capitales Européennes


Jean-Pol poursuit : « Depuis bientôt six mois nous proposons des liaisons train inédites. Les agences peuvent réserver des billets de train entre deux villes d’un même pays.
En Italie, il est désormais possible de réserver un Milan-Turin sur InOui, Frecciarossa ou Italo.
En Espagne, vous pouvez réserver un Barcelone-Madrid avec la Renfe, Iryo ou encore Ouigo Espagne, mais également dans toute l’Europe comme, par exemple, entre Prague et Vienne ou encore entre Zurich et Munich.

De plus, il est également possible de vendre du multimodal. Bref, un choix toujours plus important pour répondre à toutes les attentes des voyageurs. »

Travel Connect Train de Resaneo

Jean-Pol développe : « L’outil Travel Connect facilite les réservations train + vol en permettant au client de réserver le trajet en train et ses vols sur un seul site, en un seul paiement. Pour réserver un voyage, il suffit de sélectionner la ville de départ, la destination ainsi que les dates de voyage souhaitées. Le client pourra ensuite finaliser sa réservation en une seule transaction combinant le train et le vol.

Avec Travel Connect Train, le voyageur cumule les avantages : il a des connexions proposées nulle part ailleurs, sa réservation est simplifiée avec ses trajets réunis sur un seul billet. Et, il est protégé par une assurance en cas de correspondance manquée. Resaneo se charge de réserver des solutions alternatives pour son acheminement.
Sur www.resaneo.com les voyageurs ont des correspondances train-avion sur un seul et même billet.

Cet éventail de produits originaux et pour certains exclusifs, seront suivis d’autres dans les mois à venir. Si vous venez à l’IFTM, nous aurons le plaisir de vous recevoir sur le stand K53 pour vous les présenter ».

