L’expérience client avant tout : comment les hôtels de luxe réinventent l’arrivée et le check-in [ABO]

Je me souviens personnellement d’un hôtel qui, en amont de mon séjour, m’a posé quelques questions simples via WhatsApp : ce que j’aimais boire, les fruits que je préférais… À l’arrivée, tout y était, sans surenchère. En deux minutes d’échange, ils ont su créer une véritable émotion.

Dans les établissements les plus attentifs, l’accueil commence bien avant le jour J. Les équipes disposent désormais d’outils puissants -– pour préparer en amont l’arrivée du client, parfois jusqu’à plusieurs jours avant son séjour.Les logiciels les plus avancés (utilisés par des groupes comme Four Seasons ou The Dorchester Collection) permettent d’analyser les données existantes sur le client : historique de réservation, préférences déclarées ou implicites, habitudes passées, mais aussi informations accessibles sur les réseaux sociaux, quand elles sont publiques.Cette approche offre aux hôteliers la possibilité de personnaliser l’expérience dès le premier instant : envoyer unquelques jours avant l’arrivée, demander si le voyage est professionnel ou personnel, ou encore connaître les boissons, fruits ou détails que le client aime trouver en chambre.