Croisières de luxe : le haut de gamme prend le large ! [ABO]

Un marché estimé à dix milliards de dollars

Avec un marché mondial estimé à près de 10 milliards de dollars, la croisière de luxe entre dans une nouvelle ère. Les marques hôtelières multiplient les projets et les grands groupes affûtent leurs offres.

Rédigé par Laurent Guéna le Vendredi 24 Octobre 2025

