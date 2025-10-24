TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croisières de luxe : le haut de gamme prend le large ! [ABO]

Un marché estimé à dix milliards de dollars


Avec un marché mondial estimé à près de 10 milliards de dollars, la croisière de luxe entre dans une nouvelle ère. Les marques hôtelières multiplient les projets et les grands groupes affûtent leurs offres.


Rédigé par le Vendredi 24 Octobre 2025

Les croisières se distinguent aussi par leurs itinéraires exclusifs : escales confidentielles, ports inaccessibles aux grands paquebots, expériences culturelles et bien-être sur mesure.
Les croisières se distinguent aussi par leurs itinéraires exclusifs : escales confidentielles, ports inaccessibles aux grands paquebots, expériences culturelles et bien-être sur mesure. @DepositPhotos NANCYPAUWELSPHOTO
En lançant fin septembre sa marque « Cruisepro Signature », l’agence française de représentation de compagnies de croisière Cruisepro a senti le vent tourner : le luxe en mer est en plein essor.

Cette division dédiée aux croisières premium et ultra-luxe (AmaWaterways, Azamara, Crystal Cruises, Seabourn et Silversea) illustre la montée en puissance des croisières haut de gamme.

« Nous représentons neuf marques, soulignait le patron de Cruisepro lors du dernier IFTM. Nous avons séparé les marques luxe et ultra-luxe. Les clients, ce ne sont pas les mêmes. Les agences, ce ne sont pas les mêmes et la façon de communiquer n’est pas la même. »


Croisière de luxe : un marché qui se porte à merveille

Évalué entre 9 et 10 milliards de dollars en 2024, le marché mondial de la croisière de luxe connaît une progression soutenue, stimulée par la montée en puissance des clientèles à hauts revenus et la recherche d’expériences plus exclusives.

Les durées s’allongent, les paniers moyens aussi : selon la CLIA, le prix moyen par jour et par passager sur les segments premium et luxe a augmenté de près de 20 % depuis 2019.

Et alors que le secteur a dépassé les 31,7 millions de passagers en 2024, c’est la part du segment haut de gamme qui connaît la plus forte croissance.

Car les navires suivent la demande : le nombre de navires positionnés sur ce créneau a plus que triplé depuis 2010, passant de 28 à 97 unités. Leur capacité cumulée est passée de 10 417 à 45 751 lits bas en 2024, et devrait dépasser 50 000 d’ici 2028. De 355 000 en 2010, le volume de passagers atteindra 1.52 million d’ici 2028, soit environ 4 % du total mondial.

Les prochains navires de luxe à suivre (à partir de 2026)
Navire Marque / Groupe Livraison Capacité Particularités
Seven Seas Prestige Regent Seven Seas Cruises (NCL Holdings) 2026 850 Suite Prestige de 800 m², spa et salle à manger privés.
Explora III Explora Journeys (MSC Group) 2026 922 Suites avec terrasses, gastronomie libre.
Corinthian Orient Express (Accor) Juin 2026 120 Yacht à voile hybride, 54 suites de 45 à 230 m².
Four Seasons Yacht II Four Seasons Hotels & Resorts Début 2026 190 95 suites, 50 % plus d’espace, piscine en ellipse.
Amangati Aman Resorts (Aman at Sea) Été 2027 94 47 suites, spa panoramique, concept bien-être sur l’océan.

L’exclusivité, nouvel horizon du luxe

Les agents de voyages confirment cette dynamique : d’après la dernière enquête CLIA menée en Amérique du Nord (février 2025), les croisières luxe, premium et d’expédition sont aujourd’hui les segments enregistrant la plus forte croissance des réservations.

Le profil-type ? Des voyageurs de 45 à 65 ans, actifs ou jeunes retraités, cherchant une expérience hôtelière mobile plutôt qu’un produit de croisière classique.

Au-delà du confort et du service, le luxe en mer se définit désormais par l’accès à l’inaccessible. Ces compagnies emmènent les passagers là où personne ne va – ou presque.

Chez Explora Journeys, marque de MSC, les itinéraires ne se répètent jamais d’une semaine à l’autre, pour privilégier l’itinérance et la découverte continue.

Silversea et Seabourn explorent les fjords les plus reculés de Norvège ou les glaciers d’Alaska à bord de navires d’expédition accueillant moins de 300 passagers. Ponant accède à des destinations inaccessibles aux grands paquebots, comme les îles Scilly ou l’Antarctique, tandis que Star Clippers, avec ses voiliers, jette l’ancre dans des criques où seuls quelques yachts privés peuvent accoster.

Quand les hôteliers prennent la mer

Cette croissance est accompagnée par de nouveaux acteurs.

Ritz-Carlton, Four Seasons, Orient Express ou Aman Resorts : les plus grandes enseignes hôtelières exportent désormais leur savoir-faire sur les océans. Le Luminara de The Ritz-Carlton Yacht Collection promet des suites vitrées, un ratio d’équipage proche de 1 pour 1 et un service « signature ».

Le Corinthian d’Orient Express, attendu en 2026, marquera la première incursion d’Accor dans l’univers maritime, sous voiles et GNL. Four Seasons lancera son premier yacht la même année, avant Aman Resorts et son projet Amangati prévu pour 2027.

Ces unités se présentent comme le prolongement flottant d’hôtels cinq étoiles, mêlant gastronomie, design et intimité. Pour les marques, il s’agit de fidéliser leur clientèle sur un nouveau terrain : celui de l’hôtellerie itinérante.

Les acteurs traditionnels ne restent pas à quai

Les compagnies historiques du secteur ne restent pas à quai. MSC, via sa marque Explora Journeys, a choisi d’adopter les codes de l’hôtellerie contemporaine : grands volumes, espaces ouverts, restauration libre et absence d’horaires imposés.

« À bord, on compte 1,2 membre d’équipage pour un passager, ce qui correspond aux critères des palaces… 450 suites - les plus petites à 35 m² - pour 900 passagers, sur près de 250 mètres de long pour presque 70 000 tonnes », a pu rappeler Patrick Pourbaix, responsable du développement d’Explora Journeys, lors d’une visite de l’Explora II organisée pour les agents de voyages cet été.

De son côté, Royal Caribbean Group consolide sa position haut de gamme à travers Silversea, pionnière du luxe responsable avec son navire hybride Silver Nova. Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises (toutes deux filiales du groupe NCL Holdings) poursuivent également leur montée en gamme, avec l’Allura et le Seven Seas Prestige, dont les suites atteignent désormais 800 m².

Mais c’est quoi, une croisière de luxe ?

Une croisière de luxe se distingue moins par la taille du navire que par l’expérience globale offerte à bord.

Elle combine plusieurs critères : un ratio équipage-passager proche de 1 pour 1, garantissant un service ultra-personnalisé ; des suites spacieuses souvent comprises entre 30 et 100 m², avec balcons privés et nombreux espaces de détente ; une gastronomie digne des plus grands palaces, parfois signée par des chefs étoilés ; un design raffiné inspiré de l’hôtellerie haut de gamme, où le calme et la beauté du lieu priment.

Ces croisières se distinguent aussi par leurs itinéraires exclusifs : escales confidentielles, ports inaccessibles aux grands paquebots, expériences culturelles et bien-être sur mesure.



