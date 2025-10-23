Exploris devrait être fixée sur son sort fin novembre [ABO]

Les explications d’Éric Lustman, vice-président

Placée en redressement judiciaire depuis le 25 septembre, la compagnie Exploris a été contrainte d'annuler les croisières de novembre et décembre et espère pouvoir poursuivre son activité dès janvier 2026. La décision du tribunal de Nantes est attendue pour fin novembre.

Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 23 Octobre 2025

Lu 703 fois