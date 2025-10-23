TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Exploris devrait être fixée sur son sort fin novembre [ABO]

Les explications d’Éric Lustman, vice-président


Placée en redressement judiciaire depuis le 25 septembre, la compagnie Exploris a été contrainte d'annuler les croisières de novembre et décembre et espère pouvoir poursuivre son activité dès janvier 2026. La décision du tribunal de Nantes est attendue pour fin novembre.


Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

Les équipes d'Exploris sont mobilisés pour que les croisières puissent reprendre normalement dès janvier 2026 @JDL
Les équipes d'Exploris sont mobilisés pour que les croisières puissent reprendre normalement dès janvier 2026 @JDL
« Nous bénéficions de marques d’intérêt non négligeables », confie Éric Lustman, vice-président d’Exploris.

La compagnie, qui exploite l’Exploris One (144 passagers, 102 membres d’équipage), a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre dernier.

La situation a été précipitée par la défection d’Adventure Canada, principal affréteur du navire, qui a rompu un contrat de trois ans signé en décembre 2024, d’une valeur de 20 millions de dollars (environ 17 millions d’euros).

Exploris : quatre croisières annulées, mais des réservations ouvertes pour janvier

Alors que l’Exploris One est actuellement en arrêt technique aux Canaries, les quatre croisières prévues en novembre et décembre ont été annulées.

« Nous sommes dans les clous pour être opérationnels en janvier », assure Éric Lustman.

La première croisière de 2026, programmée du 3 au 14 janvier, proposera une exploration de l’Antarctique au départ d’Ushuaïa.

Le navire doit ensuite rejoindre l'Europe à la faveur d'une traversée transatlantique reliant Punta Arenas, au Chili, à Lisbonne entre le 26 mars et le 20 avril avant sa croisière gastronomique depuis la capitale du Portugal.

Le soutien des passagers

« Toute l’équipe reste mobilisée pour assurer la continuité de l’activité », poursuit le responsable, qui remercie « la distribution et les passagers pour leur soutien ».

C'est tout le paradoxe de la sitituation.

Eric Lustman met en avant « le taux de satisfaction très élevé » enregistré à bord, preuve selon lui « de l’excellence du produit et de la place qui existe pour une offre francophone ».


Lu 703 fois

Tags : croisieres, exploris, exploris one
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
