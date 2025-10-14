SNCF Gares & Connexions : Alain Resplandy-Bernard nommé directeur général - crédit photo : Gézelin Grée
Lors du Conseil d’Administration de SNCF Gares & Connexions, Matthieu Chabanel, Président du Conseil d’Administration de SNCF Gares & Connexions et Président Directeur Général de SNCF Réseau, a annoncé la nomination d’Alain Resplandy-Bernard au poste de Directeur Général de SNCF Gares & Connexions.
Il prendra ses fonctions le lundi 20 octobre. Il succèdera à Marlène Dolveck qui a quitté l'entreprise fin juin dernier pour rejoindre la CMA-CGM.
Il prendra ses fonctions le lundi 20 octobre. Il succèdera à Marlène Dolveck qui a quitté l'entreprise fin juin dernier pour rejoindre la CMA-CGM.
Le parcours d'Alain Resplandy-Bernard nouveau DG de Gares & Connexions
Autres articles
Alain Resplandy-Bernard, 55 ans, est diplômé de HEC, Sciences Politiques Paris et ancien élève de l’ENA (Promotion Valmy).
Il débute sa carrière comme auditeur puis conseiller référendaire à la Cour des Comptes jusqu’en 2001, avant de rejoindre l’ONU et l’UNICEF à New-York comme commissaire aux comptes, adjoint au directeur de l’audit externe.
En 2004, Alain Resplandy-Bernard est nommé conseiller auprès des Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin puis Dominique de Villepin en charge des dossiers sport, logement, tourisme et vie associative. En 2006, il est nommé secrétaire général du Centre national de recherche scientifique (CNRS).
Après une expérience à la Vice-présidence de l’audit-interne, finance, évaluation de la conformité et des risques au sein de la société Thales en 2010 et de Directeur général de la Fédération Française de Football (FFF) en 2011, il réintègre la Cour des Comptes comme conseiller référendaire.
De 2015 à 2018, il occupe les fonctions de Directeur général délégué puis PDG par intérim du Paris mutuel urbain (PMU). Il réintègre ensuite la Cour des comptes, jusqu’à sa nomination en février 2020, à la direction de l’Immobilier de l’Etat. A ce titre, il a été désigné « Directeur immobilier de l’année 2025 » par l’Association des directeurs immobiliers (ADI).
Il débute sa carrière comme auditeur puis conseiller référendaire à la Cour des Comptes jusqu’en 2001, avant de rejoindre l’ONU et l’UNICEF à New-York comme commissaire aux comptes, adjoint au directeur de l’audit externe.
En 2004, Alain Resplandy-Bernard est nommé conseiller auprès des Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin puis Dominique de Villepin en charge des dossiers sport, logement, tourisme et vie associative. En 2006, il est nommé secrétaire général du Centre national de recherche scientifique (CNRS).
Après une expérience à la Vice-présidence de l’audit-interne, finance, évaluation de la conformité et des risques au sein de la société Thales en 2010 et de Directeur général de la Fédération Française de Football (FFF) en 2011, il réintègre la Cour des Comptes comme conseiller référendaire.
De 2015 à 2018, il occupe les fonctions de Directeur général délégué puis PDG par intérim du Paris mutuel urbain (PMU). Il réintègre ensuite la Cour des comptes, jusqu’à sa nomination en février 2020, à la direction de l’Immobilier de l’Etat. A ce titre, il a été désigné « Directeur immobilier de l’année 2025 » par l’Association des directeurs immobiliers (ADI).