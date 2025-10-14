SNCF Gares & Connexions : Alain Resplandy-Bernard nommé directeur général

Alain Resplandy-Bernard, 55 ans, est diplômé de HEC, Sciences Politiques Paris et ancien élève de l’ENA (Promotion Valmy).



Il débute sa carrière comme auditeur puis conseiller référendaire à la Cour des Comptes jusqu’en 2001, avant de rejoindre l’ONU et l’UNICEF à New-York comme commissaire aux comptes, adjoint au directeur de l’audit externe.



En 2004, Alain Resplandy-Bernard est nommé conseiller auprès des Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin puis Dominique de Villepin en charge des dossiers sport, logement, tourisme et vie associative. En 2006, il est nommé secrétaire général du Centre national de recherche scientifique (CNRS).



Après une expérience à la Vice-présidence de l’audit-interne, finance, évaluation de la conformité et des risques au sein de la société Thales en 2010 et de Directeur général de la Fédération Française de Football (FFF) en 2011, il réintègre la Cour des Comptes comme conseiller référendaire.



De 2015 à 2018, il occupe les fonctions de Directeur général délégué puis PDG par intérim du Paris mutuel urbain (PMU). Il réintègre ensuite la Cour des comptes, jusqu’à sa nomination en février 2020, à la direction de l’Immobilier de l’Etat. A ce titre, il a été désigné « Directeur immobilier de l’année 2025 » par l’Association des directeurs immobiliers (ADI).