La Clusaz et Manigod : sensations hivernales dans les Aravis

La Clusaz, authentique station de montagne, est réputée pour la qualité de ses hôtels et de ses animations - Photo : J.-F.R.
L’une a l’image d’une « belle station savoyarde ». C’est La Clusaz. L’autre, plus secrète et villageoise, est étiquetée gastronome. C’est Manigod.
Si l’on aime combiner l’animation d’un grand domaine et les bonheurs intimes de la nature et de la table, alors il est permis… de ne pas choisir. Car la connexion entre leurs domaines skiables permet de profiter à la fois de l’une et de l’autre.
La Clusaz, ses chalets en bois imposants, ses commerces de bouche… Authentique station de montagne réputée pour la qualité de ses hôtels et de ses animations (scène musicale en front de neige, carnaval en février…), elle n’est plus à présenter.
Dans les restaurants, le fromage reblochon, fierté des Aravis, est roi. Sur les pistes, larges, ensoleillées et familiales, la scénographie alpine domine.
Preuve en est au sommet de la télécabine Beauregard : la vue embrase le village de La Clusaz, sur fond de chaine blanchie des Aravis, dominée par la Pointe Percée, à 2 750 mètres d’altitude.
Edouard Loubet, grand chef cuisinier
A côté de ce panorama, un restaurant, Le Grizzly, est voué à faire la liaison avec Manigod.
Impossible de le manquer, sa terrasse est prise d’assaut. Normal, derrière les fourneaux officie Edouard Loubet, grand chef cuisinier, ancien double étoilé Michelin dans le Luberon… et dont l’épouse tient les rênes des Chalets-Hôtel de La Croix Fry, célèbre adresse de Manigod.
Quelques virages faciles sur une piste bleue et l’on rejoint le télésiège Croix Fry, qui ramène justement vers Manigod. Autre ambiance !
Minuscule village, hameaux aux chalets de bois, petites adresses familiales, traditions… Bienvenue dans un monde alpin préservé, épargné par les grands aménagements immobiliers.
Dans cet écrin, le ski est à taille humaine. Le col de La Croix Fry marque ainsi le départ du domaine de ski nordique. Il grimpe sur un plateau d’où, par beau temps, les adeptes du pas alternatif ou du skating profitent d’une vue époustouflante sur la chaîne du Mont-Blanc.
Chiens de traineaux et paret
La station permet aussi de s’initier aux traineaux à chiens et au paret.
Au col de Merdassier, une boucle enneigée est réservée aux Alaskan huskies, chiens véloces et affectueux. Plaisir de la rencontre animale et sensations de vitesse garantis !
Le paret est un drôle d’engin. Inventée il y a bien longtemps à Manigod pour permettre aux enfants des hameaux de rejoindre plus vite l’école du village, cette luge à une seule lame donne lieu à des descentes échevelées et à des compétitions amicales.
En parlant de traditions, évoquons à nouveau le fromage. A Manigod, le savoir-faire du reblochon s’exprime chez l’un des plus célèbres affineurs des Alpes, Joseph Paccard.
Sa cave se visite, manière d’affirmer que la version « fermière » du reblochon au lait cru, mûrie sur des planches d’épicéa, est un nectar dont seuls de véritables alpins villageois peuvent être les gardiens.
Manigod, village aux étoiles
Dire que Manigod est le berceau familial de la famille Veyrat suffit à placer la commune sur l’échelle de Richter de la gastronomie.
Si Edouard Loubet officie sur les pentes de La Clusaz, la star au chapeau de la cuisine savoyarde, ancien triple étoilé Michelin, possède ses racines au village… où il a laissé sa trace.
Au col de la Croix Fry, la table que le maître a ouverte, Le Hameau de mon père, est tenue par sa fille, Elise.
Toujours au col, une autre Veyrat, Renée, tient d’une main ferme, avec son mari Joseph et ses fils Emmanuel et Christophe, l’hôtel-restaurant Les Sapins, que l’on ne peut pas manquer.
Dans ce lieu chaleureux, on vient manger (entre autres) la raclette et la manigodine, un reblochon cerclé d’une écorce d’épicéa. Le tout arrosé d’un verre d’Apremont ou de Chignin-Bergeron.
