La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous


Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison 25/26 se présente sous d’excellents auspices. Les équipes de Quartier Libre sont déjà sur place pour préparer l’arrivée des premiers vacanciers dans leurs bases de Piteå et Luleå.
Visite guidée avec Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre.


Rédigé par le Lundi 24 Novembre 2025

L’hiver 2025/26 en Laponie avec 3 vols/semaine

© Brandon Lodge
© Brandon Lodge
TAP Air Portugal

Quartier Libre proposons un séjour « Immersion en Laponie suédoise », un voyage multi-activités de 8 jours et 7 nuits, avec des départs programmés chaque lundi du 15 décembre 2025 au 23 mars 2026, chaque mercredi du 17 décembre 2025 au 25 mars 2026, ainsi que tous les vendredis du 19 décembre 2025 au 27 mars 2026.

Fidèle à sa vocation de voyagiste régional, Quartier Libre met à disposition de nombreux départs depuis plusieurs aéroports en région, notamment Bordeaux, La Rochelle, Lyon et Marseille.

Luleå, au cœur du territoire Sami

© Quartier Libre
© Quartier Libre
Luleå, cinquième ville de Suède, située au sud du cercle polaire arctique, constitue la porte d’entrée de la Laponie suédoise, terre des Samis. Cette ville jeune et dynamique, bordée par la mer et entourée de forêts, voit en hiver son littoral gelé : une piste de glace d’une dizaine de kilomètres (Ice Road) devient alors un lieu privilégié pour les amateurs de patinage.

Autour de Luleå, vous vous trouverez en plein cœur du territoire Sami.

Chacun se fait une idée de la Laponie, mais peu savent réellement ce qu’elle représente. Il s’agit d’une vaste région qui s’étend de la Norvège à la Russie en passant par la Finlande. Mais c’est en Suède qu’elle couvre la plus grande superficie. Elle est majoritairement habitée par le peuple Sami, qui nomme son pays « Sápmi ». Ne dites jamais à un Sami qu’il est Lapon : ce terme, très péjoratif, signifie approximativement « individu en haillons » en suédois.

La population se compose principalement d’éleveurs de rennes, de chasseurs et de pêcheurs. En Suède, une zone de près de 10 000 km² regroupe les espaces de migration des rennes, que seuls les Samis sont autorisés à posséder.

La partie suédoise de cette région est inscrite au patrimoine mondial en tant que site culturel et naturel. Les Samis y disposent de droits exclusifs de pêche, de chasse et de passage, leur permettant de préserver encore aujourd’hui leur mode de vie.

Alors, même si nous parlons communément de Laponie car c’est l’appellation la plus courante chez nous, la véritable Laponie suédoise, pour Quartier Libre, c’est Sápmi, le pays des Samis. Et c’est ce territoire que nous vous invitons à découvrir.

Séjour à l’hôtel Scandic Luleå : un programme tout inclus

© Quartier Libre
© Quartier Libre
Le séjour « Immersion en Laponie suédoise » de Quartier Libre s’appuie sur l’hôtel Scandic de Luleå comme camp de base.
Dès leur arrivée, les voyageurs reçoivent de la part de notre équipe francophone de 4 personnes un équipement « grand froid » (combinaison, bottes et gants) qu’ils conserveront toute la semaine afin de profiter pleinement du séjour, bien protégés des conditions hivernales lapones.

Situé à deux kilomètres du centre de Luleå, l’hôtel Scandic offre un agréable parcours piétonnier en bord de mer. C’est un très bel établissement, équivalent à un 4 étoiles entièrement rénové, doté d’une piscine intérieure, d’un sauna et d’une salle de sport (pour le 7 à 77 ans) accessibles gratuitement durant les heures d’ouverture.

© Quartier Libre
© Quartier Libre
Les activités au programme de ce séjour en pension complète :

● Une sortie en motoneige + initiation à la vie nordique + déjeuner à Pine Bay.
● Un safari en traîneau à chiens.
● Une initiation à la pêche sous la glace + déjeuner au Brandon Lodge.
● Une balade en raquettes autour du Brandon Lodge, à la rencontre du Père Noël.
● La visite du village-église de Gammelstad, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
● Une immersion dans la culture Sami au sein d’une ferme de rennes et d’élans, avec échanges avec l’éleveur + dégustation de spécialités locales.

C’est une offre idéale pour découvrir les abords du cercle polaire en famille ou entre amis.

Complétez le séjour avec des options originales

© Brandon Lodge
© Brandon Lodge
Stéphane ajoute : « Afin de compléter cette expérience nous vous proposons tout un panel d’options réservables à l’avance, selon vos envies et si le nombre d’inscrits est suffisant pour certaines, telles que :
Une chasse aux aurores boréales lors d’une croisière sur un brise-glace, une balade en Fatbike, une promenade en ski de fond et, une deuxième session de motoneige en mode plus sportif (en duo ou en solo). »

Pour compléter cette expérience, nous proposons un large choix d’options adaptées à toutes les envies, réservables à l’avance*.

Vous pourrez par exemple, faire une sortie en Fatbike, participer à une chasse aux aurores boréales lors d’une croisière en brise-glace, partir en balade ski de fond, ou encore renouveler la sortie en motoneige dans une version plus sportive (seul ou à deux).

*sous réserve d’un nombre suffisant de participants

Notre catalogue et notre site sont à votre disposition

Stéphane conclut : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

N’attendez pas pour le commander.

Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro. L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille) ».

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

