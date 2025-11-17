La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

Luleå, cinquième ville de Suède, située au sud du cercle polaire arctique, constitue la porte d’entrée de la Laponie suédoise, terre des Samis. Cette ville jeune et dynamique, bordée par la mer et entourée de forêts, voit en hiver son littoral gelé : une piste de glace d’une dizaine de kilomètres (Ice Road) devient alors un lieu privilégié pour les amateurs de patinage.



Autour de Luleå, vous vous trouverez en plein cœur du territoire Sami.



Chacun se fait une idée de la Laponie, mais peu savent réellement ce qu’elle représente. Il s’agit d’une vaste région qui s’étend de la Norvège à la Russie en passant par la Finlande. Mais c’est en Suède qu’elle couvre la plus grande superficie. Elle est majoritairement habitée par le peuple Sami, qui nomme son pays « Sápmi ». Ne dites jamais à un Sami qu’il est Lapon : ce terme, très péjoratif, signifie approximativement « individu en haillons » en suédois.



La population se compose principalement d’éleveurs de rennes, de chasseurs et de pêcheurs. En Suède, une zone de près de 10 000 km² regroupe les espaces de migration des rennes, que seuls les Samis sont autorisés à posséder.



La partie suédoise de cette région est inscrite au patrimoine mondial en tant que site culturel et naturel. Les Samis y disposent de droits exclusifs de pêche, de chasse et de passage, leur permettant de préserver encore aujourd’hui leur mode de vie.



Alors, même si nous parlons communément de Laponie car c’est l’appellation la plus courante chez nous, la véritable Laponie suédoise, pour Quartier Libre, c’est Sápmi, le pays des Samis. Et c’est ce territoire que nous vous invitons à découvrir.