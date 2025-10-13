Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède

Laponie suédoise ou Pays des Samis ?
Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique : « Tout le monde à son idée de la Laponie, mais qu’est-ce que cela recouvre réellement ?
En fait, il s’agit d’une région qui s’étend de la Norvège à la Russie en passant par la Finlande, mais c’est en grande partie en Suède qu’elle se situe. Elle est peuplée majoritairement par les Samis qui nomment leur pays « Sápmi ». Mais ne dites jamais à un Sami qu’il est Lapon, parce que c’est un terme très péjoratif qui signifie approximativement « Individu en haillons » en suédois. Cette population compte une majorité d’éleveurs de rennes, de chasseurs et de pêcheurs. En Suède, une zone de près de 10000 km², couvre les espaces de migration des rennes, que seuls les Samis ont le droit de posséder.
La partie suédoise de cette région est classée sur la liste du patrimoine mondiale en tant que site naturel et culturel et les Sami y jouissent de droits propres de pêche, de chasse et de passage, ce qui leur permet de conserver, encore à ce jour, leur mode de vie.
En fait, il s’agit d’une région qui s’étend de la Norvège à la Russie en passant par la Finlande, mais c’est en grande partie en Suède qu’elle se situe. Elle est peuplée majoritairement par les Samis qui nomment leur pays « Sápmi ». Mais ne dites jamais à un Sami qu’il est Lapon, parce que c’est un terme très péjoratif qui signifie approximativement « Individu en haillons » en suédois. Cette population compte une majorité d’éleveurs de rennes, de chasseurs et de pêcheurs. En Suède, une zone de près de 10000 km², couvre les espaces de migration des rennes, que seuls les Samis ont le droit de posséder.
La partie suédoise de cette région est classée sur la liste du patrimoine mondiale en tant que site naturel et culturel et les Sami y jouissent de droits propres de pêche, de chasse et de passage, ce qui leur permet de conserver, encore à ce jour, leur mode de vie.
Alors, même si nous parlons toujours de Laponie, c’est juste parce que c’est l’appellation la plus usitée chez nous. Mais pour nous la Laponie suédoise c’est Sápmi, le pays des Samis, et c’est celui-ci que nous vous invitons à découvrir avec nous. »
Des vols directs de Paris ou Régions pour Luleå
Stéphane Dossetto détaille : « La Laponie suédoise est pour nous la manière de prendre le contre-pied du surtourisme et de proposer une région à l’ambiance apaisée loin du monde et ses tumultes. C’est aussi un positionnement sur un créneau tarifaire accessible au plus grand nombre, en proposant néanmoins des activités exclusives pour nos clients. De plus nous avons pris soin de miser sur un hébergement de très bon standing. Si la Suède n’a pas le même type de classification que la France, je peux dire que nous logeons nos clients dans un établissement équivalent à un 3*sup et dans un autre correspondant à un 4*.
La destination est désormais connue et reconnue et s’installe dans le paysage de l’offre touristique française en combinant dépaysement et sérénité.
Pour la saison qui démarrera le mi décembre, nous ajoutons un troisième vol hebdomadaire en proposant toujours deux produits qui sont devenus des standards.
Notre Immersion en Laponie suédoise, et notre Séjour au cœur de la Laponie suédoise.
Et des nouveautés avec un circuit Autour de Noël, de Stockholm à la Laponie suédoise et un Séjour liberté en Laponie suédoise. Comme toujours avec Quartier Libre, il y a des départs de Paris et des aéroports en régions ».
La destination est désormais connue et reconnue et s’installe dans le paysage de l’offre touristique française en combinant dépaysement et sérénité.
Pour la saison qui démarrera le mi décembre, nous ajoutons un troisième vol hebdomadaire en proposant toujours deux produits qui sont devenus des standards.
Notre Immersion en Laponie suédoise, et notre Séjour au cœur de la Laponie suédoise.
Et des nouveautés avec un circuit Autour de Noël, de Stockholm à la Laponie suédoise et un Séjour liberté en Laponie suédoise. Comme toujours avec Quartier Libre, il y a des départs de Paris et des aéroports en régions ».
Notre nouveau circuit de l’hiver : Autour de Noël de Stockholm à la Laponie suédoise
7J/6N pour combiner Stockholm et la Laponie suédoise. Il ne reste plus qu’une date de disponible, le 11 décembre et l’on sait pourquoi. Ce circuit part de Paris pour Stockholm et propose un retour de Luleå en vol direct pour Paris.
Le programme vous en mettra plein les yeux. A Stockholm vous serez hébergés dans le Scandic Södra Kajen (équivalent à un 4* français). Ce sera la possibilité unique de visiter Skansen, plus ancien musée en plein air de Suède et son Marché de Noël, le plus important de Scandinavie. Vous vivrez une journée de féerie, entre découvertes culturelles et shopping, immergés dans l’ambiance unique de la Suède en hiver.
Nous vous proposons également une visite panoramique de Stockholm, pour admirer les sites emblématique de cette capitale scandinave.
Le troisième jour, vous vous envolerez pour Luleå et la Laponie suédoise. Dès votre arrivé à votre hôtel Scandic Luleå, un équipement « grand froid » vous sera remis, afin de vous permettre de profiter pleinement durant votre séjour des activités au grand air. Vous en aurez bien besoin lors de l’apprentissage de la vie nordique, de la visite de ferme de rennes et d’élans, de la rencontre avec le Père Noël, de la visite de Luleå et celle de Gammelstad (classée au patrimoine mondial de l’Unesco). C’est de Luleå que vous redécollerez pour rentrer directement en France avec des étoiles plein les yeux et les bagages remplis des cadeaux de Noël.
Le programme vous en mettra plein les yeux. A Stockholm vous serez hébergés dans le Scandic Södra Kajen (équivalent à un 4* français). Ce sera la possibilité unique de visiter Skansen, plus ancien musée en plein air de Suède et son Marché de Noël, le plus important de Scandinavie. Vous vivrez une journée de féerie, entre découvertes culturelles et shopping, immergés dans l’ambiance unique de la Suède en hiver.
Nous vous proposons également une visite panoramique de Stockholm, pour admirer les sites emblématique de cette capitale scandinave.
Le troisième jour, vous vous envolerez pour Luleå et la Laponie suédoise. Dès votre arrivé à votre hôtel Scandic Luleå, un équipement « grand froid » vous sera remis, afin de vous permettre de profiter pleinement durant votre séjour des activités au grand air. Vous en aurez bien besoin lors de l’apprentissage de la vie nordique, de la visite de ferme de rennes et d’élans, de la rencontre avec le Père Noël, de la visite de Luleå et celle de Gammelstad (classée au patrimoine mondial de l’Unesco). C’est de Luleå que vous redécollerez pour rentrer directement en France avec des étoiles plein les yeux et les bagages remplis des cadeaux de Noël.
La deuxième nouveauté : le circuit Symphonie blanche à la découverte des 3 Laponies
8J/7N pour découvrir la Laponie suédoise, finlandaise et norvégienne au départ de Paris, Marseille et Bordeaux. Dans le silence givré du Nord, là où les paysages semblent figés dans le cristal de l’hiver, ce voyage vous mène aux confins de l’Europe, là où commence la magie blanche de la Laponie. De la Suède à la Norvège en passant par la Finlande, vous traverserez des territoires reculés baignés de neige, habités par les traditions ancestrales du peuple Sami.
Des igloos de glace aux fjords arctiques, du Cap Nord aux forêts de bouleaux argentés, ce circuit vous invite à vivre une aventure polaire unique ponctuée de moments suspendus – comme une balade sous les aurores boréales, un verre au bar de glace, ou la rencontre inoubliable avec le Père Noël.
C’est un voyage d’hiver profondément immersif, qui allie contemplation, culture et émerveillement, dans une atmosphère de calme grandiose et de beauté sauvage.
Des igloos de glace aux fjords arctiques, du Cap Nord aux forêts de bouleaux argentés, ce circuit vous invite à vivre une aventure polaire unique ponctuée de moments suspendus – comme une balade sous les aurores boréales, un verre au bar de glace, ou la rencontre inoubliable avec le Père Noël.
C’est un voyage d’hiver profondément immersif, qui allie contemplation, culture et émerveillement, dans une atmosphère de calme grandiose et de beauté sauvage.
Dernière nouveauté : Un séjour liberté en Laponie suédoise à partir de 1027€
Les adeptes de la liberté trouveront leur bonheur avec ce Séjour Liberté en Laponie suédoise de 8J/7N. Mais il faudra être réactif pour ne pas manquer la seule date encore disponible, le 12 décembre.
Ce séjour de 8J/7N en demi-pension à l’hôtel Scandic Luleå est proposé au départ de Paris, Marseille, Bordeaux et La Rochelle à partir de 1027€ sur des vols directs.
C’est vous, qui une fois votre réservation effectuée, choisirez le programme de votre semaine.
Et ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Pêche sous glace, safari en traîneau à chiens, visite de Gammelstad, balade en raquettes pour rencontrer le Père Noël, visite d‘une ferme de rennes et d’élans et découverte de la culture Sami, Safari en motoneige et apprentissage de la vie polaire, découverte des chutes d’eau à Storforsen… Bref, nous vous fournissons l’équipement grand froid à votre arrivée et c’est parti pour vivre la semaine que vous vous aurez concoctée vous-même.
Stéphane ajoute : « Que vous souhaitiez vous ressourcer, visiter ou jouir de toutes les activités que nous proposons, la Suède et sa partie lapone en particulier, est la destination idéale. Loin de tout et malgré tout à seulement quelques heures de vol de chez vous. Quartier libre vous attend dans son paradis blanc ».
Ce séjour de 8J/7N en demi-pension à l’hôtel Scandic Luleå est proposé au départ de Paris, Marseille, Bordeaux et La Rochelle à partir de 1027€ sur des vols directs.
C’est vous, qui une fois votre réservation effectuée, choisirez le programme de votre semaine.
Et ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Pêche sous glace, safari en traîneau à chiens, visite de Gammelstad, balade en raquettes pour rencontrer le Père Noël, visite d‘une ferme de rennes et d’élans et découverte de la culture Sami, Safari en motoneige et apprentissage de la vie polaire, découverte des chutes d’eau à Storforsen… Bref, nous vous fournissons l’équipement grand froid à votre arrivée et c’est parti pour vivre la semaine que vous vous aurez concoctée vous-même.
Stéphane ajoute : « Que vous souhaitiez vous ressourcer, visiter ou jouir de toutes les activités que nous proposons, la Suède et sa partie lapone en particulier, est la destination idéale. Loin de tout et malgré tout à seulement quelques heures de vol de chez vous. Quartier libre vous attend dans son paradis blanc ».
Notre catalogue et notre site sont à votre disposition
Stéphane conclut : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander.
Le catalogue 2026, que certains ont déjà pu récupérer lors du dernier IFTM, est désormais sorti et il est possible de le commander via le même lien.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ... ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille) ».
N’attendez pas pour le commander.
Le catalogue 2026, que certains ont déjà pu récupérer lors du dernier IFTM, est désormais sorti et il est possible de le commander via le même lien.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ... ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille) ».
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28