Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède

7J/6N pour combiner Stockholm et la Laponie suédoise. Il ne reste plus qu’une date de disponible, le 11 décembre et l’on sait pourquoi. Ce circuit part de Paris pour Stockholm et propose un retour de Luleå en vol direct pour Paris.



Le programme vous en mettra plein les yeux. A Stockholm vous serez hébergés dans le Scandic Södra Kajen (équivalent à un 4* français). Ce sera la possibilité unique de visiter Skansen, plus ancien musée en plein air de Suède et son Marché de Noël, le plus important de Scandinavie. Vous vivrez une journée de féerie, entre découvertes culturelles et shopping, immergés dans l’ambiance unique de la Suède en hiver.



Nous vous proposons également une visite panoramique de Stockholm, pour admirer les sites emblématique de cette capitale scandinave.



Le troisième jour, vous vous envolerez pour Luleå et la Laponie suédoise. Dès votre arrivé à votre hôtel Scandic Luleå, un équipement « grand froid » vous sera remis, afin de vous permettre de profiter pleinement durant votre séjour des activités au grand air. Vous en aurez bien besoin lors de l’apprentissage de la vie nordique, de la visite de ferme de rennes et d’élans, de la rencontre avec le Père Noël, de la visite de Luleå et celle de Gammelstad (classée au patrimoine mondial de l’Unesco). C’est de Luleå que vous redécollerez pour rentrer directement en France avec des étoiles plein les yeux et les bagages remplis des cadeaux de Noël.