Corsair : des résultats historiques en attendant... l'Europe !

Les trois quarts de notre chiffre d'affaires sont réalisés sur les Antilles et l'Océan Indien ; l'Afrique ne concentre que 25% de nos revenus.



Nous avons des destinations qui sont quand même, pour beaucoup, des destinations de loisirs. Or, dans les comportements de consommation des Français, tout le monde constate que le voyage est remonté dans les besoins. L'environnement n'est pas particulièrement réjouissant, mais partir, c'est aussi se changer les idées.



Deuxièmement, nous avons aussi une composante affinitaire très forte sur nos lignes, et cette clientèle voyage, quel que soit l'environnement,

En plus de bénéficier d'une flotte harmonisée, Corsair a aussi un réseau stable.Maintenant que Montréal a été abandonnée, la compagnie dessert principalement les Outre-mer, puis un peu l'Afrique. Des lignes qui ne devraient pas évoluer, du moins en 2026, si ce n'est les nouvelles dessertes de Nantes et de Bordeaux reliées aux Antilles françaises.De ce fait, le transporteur est devenu plus lisible pour les clients et les professionnels du tourisme. Désormais, chacun sait à quoi s'attendre, il ne peut plus y avoir de mauvaises surprises avec tel ou tel avion." analyse Pascal de Izaguirre.Pendant un temps, il avait été question de lancer New York, une route abandonnée à cause des restrictions européennes - une décision maintenant perçue positivement, au regard de la complexité pour les compagnies de remplir les lignes transatlantiques.