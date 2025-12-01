Corsair : des résultats historiques en attendant... l'Europe !

Corsair a réalisé 712 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 701 millions pour l'exercice 2024 - Depositphotos.com, @zentro
Après deux exercices financiers records, Corsair a réalisé, en 2025, celui de la confirmation.
Si les précédents avaient été marqués par des chiffres d'affaires historiques, puis un retour à la rentabilité pour la première fois depuis 2016, l’actuel, clôturé fin septembre, a vu une très nette amélioration de la santé financière de la compagnie.
Pour 2025, le transporteur spécialiste des Outre-mer affiche, en effet, un chiffre d'affaires de 712 millions d'euros et un résultat net de 15,2 millions d'euros.
"C'est un exercice significativement positif. Le résultat d'exploitation est lui aussi en très forte progression, puisqu'en 2024-2025, nous avons eu un résultat d'exploitation à +26,4 millions d'euros, contre seulement 3 millions d'euros l'année passée, se félicite Pascal de Izaguirre, le PDG de la compagnie, mais sans fanfaronner outre mesure.
Le tout dans un contexte pas toujours évident, puisque nous avons connu une forte crise sociale aux Antilles ainsi que le cyclone Chido. Et puis, cela s'inscrit dans une baisse des capacités de l'ordre de 6%, car nous n'avons pas opéré Montréal avec un 10ᵉ avion.
C'est globalement une performance commerciale solide," constate-t-il.
Corsair : un résultat qui "valide la stratégie de transformation"
Cette dynamique commerciale s’est maintenue toute l'année, avec même d’excellents mois de juillet, août et septembre.
À noter que depuis quelques mois, et le départ à la retraite de Martine Haas, Corsair n'a plus de directeur commercial.
Si les indicateurs sont tous orientés à la hausse, alors que moins de sièges étaient disponibles, il a fallu passer par une amélioration du taux de remplissage.
Celui-ci a augmenté, sur l'ensemble du réseau, de 2,4 points, couplé à une hausse du prix moyen, notamment porté par la classe avant. De quoi permettre de faire mieux que les 8 à 10 millions d'euros de résultat net qui étaient projetés sur 2025.
"Ce qui nous satisfait, c'est que ces chiffes valident la stratégie de transformation engagée par la compagnie depuis 2020, à travers ce qui était un pari audacieux, mais qui finalement s'avère gagnant, à savoir le renouvellement intégral de la flotte.
Chez Corsair, nous sommes tous des durs à cuire, nous sommes une espèce assez résistante et résiliente, on sait que les personnels sont très engagés. Il faut les féliciter pour ces résultats,", estime le PDG de la compagnie.
Pour rappel, en 2020, quelques jours avant que le monde ne se ferme une première fois, Corsair avait décidé de renouveler sa flotte pour se débarrasser de ses trois Boeing. Un choix qui s'avère aujourd'hui payant et qui vient confirmer que la direction ne s'est pas trompée dans le choix du modèle.
Avec 9 A330neo, Corsair bénéficie d'un appareil qui semble parfaitement adapté à son modèle et qu’il est plus facile de remplir que les gros jumbos parfois concurrents.
Cette mutation s'est terminée en décembre 2024, avec la réception du dernier appareil, puis la vente au printemps dernier de l'ultime Boeing qu'elle possédait en propre.
"Le renouvellement intégral de la flotte a été fait dans un temps record, en l'espace de trois ans et en pleine crise du Covid. Nous aurions pu, au contraire, freiner ou faire un autre choix de flotte, mais nous avons maintenu le cap.
L'avantage d'avoir un outil industriel parfaitement homogène, c'est que, quelle que soit la destination, quelle que soit la date de l'année, quelle que soit la classe, le client est sûr de retrouver le même produit et donc le même confort.
C'est aussi le garant de synergies et d’économies d'échelle, donc de maîtrise des coûts," nous détaille celui qui est aussi le président de la FNAM.
Corsair : "75% de notre chiffre d'affaires est réalisé sur les Antilles et l'Océan Indien"
En plus de bénéficier d'une flotte harmonisée, Corsair a aussi un réseau stable.
Maintenant que Montréal a été abandonnée, la compagnie dessert principalement les Outre-mer, puis un peu l'Afrique. Des lignes qui ne devraient pas évoluer, du moins en 2026, si ce n'est les nouvelles dessertes de Nantes et de Bordeaux reliées aux Antilles françaises.
De ce fait, le transporteur est devenu plus lisible pour les clients et les professionnels du tourisme. Désormais, chacun sait à quoi s'attendre, il ne peut plus y avoir de mauvaises surprises avec tel ou tel avion.
"Les trois quarts de notre chiffre d'affaires sont réalisés sur les Antilles et l'Océan Indien ; l'Afrique ne concentre que 25% de nos revenus.
Nous avons des destinations qui sont quand même, pour beaucoup, des destinations de loisirs. Or, dans les comportements de consommation des Français, tout le monde constate que le voyage est remonté dans les besoins. L'environnement n'est pas particulièrement réjouissant, mais partir, c'est aussi se changer les idées.
Deuxièmement, nous avons aussi une composante affinitaire très forte sur nos lignes, et cette clientèle voyage, quel que soit l'environnement," analyse Pascal de Izaguirre.
Pendant un temps, il avait été question de lancer New York, une route abandonnée à cause des restrictions européennes - une décision maintenant perçue positivement, au regard de la complexité pour les compagnies de remplir les lignes transatlantiques.
Pour finir, Corsair se prépare à lancer le deuxième étage de sa fusée. L'opération a débuté par l'ajout de nouveaux services pour ses passagers, mais aussi par le changement de l'identité de marque.
Corsair : pour 2026, "à nouveau des résultats financiers significativement positifs"
Une façon de tourner la page des galères et d'ouvrir un nouveau cycle d'excellence pour le transporteur.
""Je voudrais mettre en avant tout ce que nous faisons au niveau des services apportés aux clients. Nous avons ajouté la conciergerie à bord, l’enregistrement des bagages à domicile, etc.
Nous voulons poursuivre l’enrichissement de nos services et partenariats. Nous souhaitons poursuivre sur cette dynamique et nous envisageons pour le prochain exercice, à nouveau, des résultats financiers significativement positifs," conclut Pascal de Izaguirre.
Le dirigeant peut maintenant souffler et regarder 2026 avec un entrain réel, mais mesuré, au regard d'un contexte géopolitique en Afrique et économique très incertain.
De plus, les équipes sont toujours dans l'attente de la décision de la Commission européenne, qui pourrait accentuer les contraintes, notamment financières, avec le possible remboursement d'une partie des aides gouvernementales.
Découvrez dès demain matin les pistes de réflexion du PDG de la compagnie afin d'ouvrir le nouveau chapitre de Corsair.
