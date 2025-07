Rebranding Corsair : "c'est le symbole d'une transformation globale" [ABO]

Nous croyons en l’avenir de Corsair, et cette nouvelle identité est un acte fort de confiance, un message positif envoyé à nos clients, à nos équipes et à nos partenaires.



La décision de l’Europe viendra en son temps, mais la transformation de Corsair, elle, est déjà bien réelle.



Nous avons bâti une compagnie performante, ambitieuse et résiliente.



Cette refonte d’identité a été pensée avec rigueur.



C’est un projet stratégique, mené avec une logique de cohérence et de progressivité : le déploiement est graduel sur tous les supports, en respectant les cycles naturels de renouvellement (signalétique, supports digitaux, habillage avion, etc.).



C’est une démarche responsable, alignée avec nos enjeux financiers et environnementaux,

Et pour incarner cette montée en gamme, jusqu’au plus près de sa communication et de son image, Corsair n’a pas voulu attendre la décision de la Commission européenne. Vous n’êtes pas sans savoir que la compagnie est toujours dans l’attente à Bruxelles, concernant la validation ou non de son plan de restructuration.Au printemps dernier, l’instance a repoussé sa prise de décision, en raison de demandes d’informations et de réponses complémentaires face aux doutes qu’elle émettait sur le sujet." précise la directrice de l'expérience client et de la communication..