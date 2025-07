TMR et les tours du monde : les 1001 vies de Jean-Maurice Ravon [ABO]

"Tout le monde bénéficie des mêmes plateaux repas. En Première classe, à bord, il y a bien sûr un peu plus de champagne et le personnel est plus nombreux.



Et, lors des escales, les voyageurs de Première classe se voient attribuer des suites dans les hôtels. Cependant, les différences ne sont pas énormes avec les voyageurs des autres classes , précise Jean-Maurice Ravon. Il ne faut pas faire trop de différences entre les groupes pour ne pas attiser les jalousies" , insiste-t-il.



Si l'organisation de tels périples se doit d'être sans faille - choix des destinations et des escales, repérage précis des lieux, sélection des hôtels, des restaurants et des excursions, temps de repos, prise en charge et suivi des bagages -, l'intendance ne peut pas l'être moins, souligne Jean-Maurice Ravon qui a accompagné bon nombre de ses croisières.



Il a confié les autres à un directeur de croisière très expérimenté. Car, insiste-t-il, "il faut être capable de faire face à toutes sortes de problèmes". Et des problèmes, en 38 ans, il y en a eu. Des pannes d'avion par exemple. Et aussi un ouragan phénoménal à Cairns, en Australie.



Mais le pire "cauchemar" a été l'escale (c'était la première du périple) au sultanat d'Oman en pleine intervention américaine en Irak début 1991. "Les clients ne voulaient plus partir", se souvient Jean-Maurice Ravon. "Déjà, à cause de la guerre, beaucoup de passagers avaient annulé. Nous sommes partis avec seulement 160 passagers. J'ai dû emprunter pour payer l'avion", se souvient-il.



S'étonne-t-on de cette difficulté, Jean-Maurice Ravon réplique qu'il en était à ses débuts. "A l'époque, je n'avais pas encore gagné beaucoup d'argent. Et puis, pendant la guerre en Irak, on ne vendait rien (en termes de voyages, ndlr)", s'excuse-t-il.