TSBA : "Cette hausse n'est pas provisoire, mais pérenne" [ABO]

L'aérien est encore vu comme un transport de riches, pour de vieux Franciliens voyageant pour des motifs futiles.



C’est ce que m’avait dit un précédent ministre, qui n’est pas resté longtemps en poste. En revanche, l’actuel ministre des Transports, je le répète, nous soutient, et je tiens à le souligner. C’est un fervent défenseur du transport aérien.



Nous avons récemment publié une enquête sociologique sur la typologie des passagers et les motifs de déplacement en avion, qui dynamite complètement ce cliché. Mais les stéréotypes ont la vie dure.



Le transport aérien, aujourd’hui, s’est démocratisé, s’est banalisé, il rajeunit et devient de plus en plus socialement mixte.



L’étude le démontre. Mais malheureusement, nous avons encore le sentiment que, finalement, quand on taxe l’aérien, on pense faire payer les riches. Et comme ils voyagent pour leur plaisir, cela semble normal qu’ils soient taxés.



Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes très actifs et restons extrêmement vigilants.



Nous menons de nombreux entretiens au sein des sphères ministérielles, justement pour faire passer notre message. La FNAM ne parle pas seule : l’union fait la force.



Nous nous sommes beaucoup rapprochés, par exemple, de l’Union des aéroports français, des Entreprises du Voyage, présidées par Valérie Boned, du SETO avec René-Marc Chikli et désormais Patrice Caradec, mais aussi de la CAT, la Confédération des Acteurs du Tourisme, présidée par Jean-Virgile Crance.



Le transport aérien, c’est aussi un levier de connectivité et un atout majeur pour l’attractivité touristique du pays.



J’ai rencontré Nathalie Delattre (ministre déléguée en charge du Tourisme, ndlr) lors d’un séminaire de la CAT. Quand vous travaillez au développement de l’attractivité touristique du pays, cela ne peut pas se faire sans un transport aérien fort.