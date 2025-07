Emmanuel Combe : "les Français ont une connaissance très imparfaite du transport aérien" [ABO]

Malgré cette image biaisée, les Français ne rejettent pas le transport aérien. Cependant celui-ci se doit d’améliorer sa communication et Emmanuel Combe a donné des recommandations.



En tout premier lieu, agir et raisonner de manière transversale, de manière systémique et non pas de manière verticale.



« Il n'y a pas les compagnies aériennes, il n'y a pas les aéroports, il n'y a pas les constructeurs, il y a un écosystème. Il pèse très lourd, notamment dans la balance commerciale française. Un écosystème qui doit donc parler d’une seule voix, notamment en rappelant tout simplement la vérité des chiffres.



Pour se faire mieux entendre des décideurs politiques, il pourrait être judicieux de mettre plus en avant la question centrale des Français, qui est toujours la même, celle du prix. Par exemple, lorsque le gouvernement a décidé en 2021, dans le cadre de la loi climat de résilience, d'interdire certains vols intérieurs pour lesquels il existe une alternative en TGV, il aurait été, à mon sens, judicieux d'expliquer que cette décision aura nécessairement un impact négatif sur le prix du billet de train.



Lorsque vous supprimez, et c'est le spécialiste de concurrence qui vous parle, le premier concurrent du train sur Paris - Bordeaux, vous réduisez nécessairement la concurrence sur le marché, ce qui fait monter le prix des billets de TGV. »



Rappeler également dans les débats publics que la fameuse TSBA sera intégralement reportée dans le prix du billet.



« Pour vous et moi, c'est évident, mais cela ne l’est pas forcément pour tous les Français dans la mesure où le récent sondage IFOP montre que 42% des Français sont favorables à une augmentation des taxes sur les billets d'avion. Il est possible qu'une partie d'entre eux pense qu'elle ne sera pas répercutée dans le prix de leurs billets, mais qu'elle sera absorbée par les marges considérées comme énormes des compagnies. »



Mettre également en balance, toujours dans les débats publics, d’un côté l'empreinte carbone du transport aérien qui pollue à hauteur de 2,5 -3%, avec sa contribution économique sur le sol français.



« Toute politique publique de restriction du transport aérien doit intégrer une évaluation coûts-bénéfices, c’est-à-dire mettre en balance les émissions évitées, mais aussi les pertes d'activité, d'emplois, de connectivité. »



Enfin, et concernant la question environnementale, Emmanuel Combe a mis en garde les compagnies.



« D’accord pour communiquer sur les efforts environnementaux des compagnies, que ce soit au travers du renouvellement de la flotte ou des carburants durables, mais la ligne de crête est très difficile à tenir. Attention au risque de greenwashing ».



Il a effectivement été reproché aux compagnies aériennes, des allégations environnementales trompeuses, notamment sur le terme de neutralité carbone.



« L’intérêt collectif du secteur est de promouvoir une ligne de conduite assez stricte en la matière. Une communication sincère, scientifiquement étayée, est le meilleur moyen pour instaurer la confiance chez les passagers et les accompagner vers la nécessaire transition verte », a conclu le professeur.



Emmanuel Combe est un économiste plutôt libéral qui s’exprime souvent dans des journaux tel que « Les Échos » ou « l’Opinion ».



S’intéressant particulièrement au transport aérien, certains ne verront en lui qu’un lobbyiste à la solde du secteur. C’est un peu court. Le travail de ce professeur d’université, sa connaissance de l’économie comportementale et de la psychologie, ses références qui prennent appui sur des travaux académiques, des enquêtes et des sondages, nourrissent utilement le débat sur la place du secteur aérien en France.