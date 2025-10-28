Pascal de Izaguirre réélu Président de la FNAM

A l'occasion de l'Assemblée Générale de la FNAM et de la CSTA (Chambre Syndicale du Transport Aérien), Pascal de Izaguirre, Président de Corsair, a été réélu à l'unanimité Président de la FNAM pour un nouveau mandat à compter du 1er novembre 2025.
Pascal de Izaguirre a déclaré : « Ce renouvellement de confiance m’engage pleinement à poursuivre le travail engagé dans la défense d’un transport aérien français fort, innovant et répondant aux besoins de nos millions de voyageurs.
Notre secteur est un fer de lance de l’économie nationale, un créateur d’emplois qualifiés sur tout le territoire et un acteur essentiel de la cohésion et de l’attractivité de la France. La transition écologique du transport aérien ne peut se concevoir et se financer sans un secteur aérien d’abord performant sur le plan économique. »
Pascal de Izaguirre a déclaré : « Ce renouvellement de confiance m’engage pleinement à poursuivre le travail engagé dans la défense d’un transport aérien français fort, innovant et répondant aux besoins de nos millions de voyageurs.
Notre secteur est un fer de lance de l’économie nationale, un créateur d’emplois qualifiés sur tout le territoire et un acteur essentiel de la cohésion et de l’attractivité de la France. La transition écologique du transport aérien ne peut se concevoir et se financer sans un secteur aérien d’abord performant sur le plan économique. »
La FNAM représente plus de 95% du transport aérien français
Autres articles
La FNAM est l’organisation professionnelle du secteur aérien représentant plus de 95% du transport aérien français.
Au travers de 7 groupements professionnels - la CSTA (Chambre Syndicale du Transport Aérien), la CSAE (Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale) – l’EBAA France (European Business Aviation Association) – le GIPAG France – Groupement des Industriels et Professionnels de l’Aviation Générale) – le GPMA (Groupement des Professionnels des Métiers de l’Aérien) - le SNEH (le Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères) et l’UAF (Union des Aéroports Français) - elle fédère 9 métiers et représente plus de 370 entreprises, soit plus de 100 000 emplois dont 65 000 en compagnies aériennes, 15 000 dans l’assistance en escale et gestionnaire d’aéroports et près de 20 000 dans les autres secteurs.
Au travers de 7 groupements professionnels - la CSTA (Chambre Syndicale du Transport Aérien), la CSAE (Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale) – l’EBAA France (European Business Aviation Association) – le GIPAG France – Groupement des Industriels et Professionnels de l’Aviation Générale) – le GPMA (Groupement des Professionnels des Métiers de l’Aérien) - le SNEH (le Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères) et l’UAF (Union des Aéroports Français) - elle fédère 9 métiers et représente plus de 370 entreprises, soit plus de 100 000 emplois dont 65 000 en compagnies aériennes, 15 000 dans l’assistance en escale et gestionnaire d’aéroports et près de 20 000 dans les autres secteurs.