Jet tours lance son opération Early Booking 2026

L’early booking, c’est transformer la réservation en une expérience différenciante. L’agence n’est pas seulement un distributeur : elle devient un véritable architecte de vacances, capable de composer un séjour qui répond exactement aux attentes de chaque client

Jet tours a donné le coup d'envoi de Early Booking 2026, offrant aux agences et à leurs clients la possibilité desur une quarantaine de produits, répartis sur 31 destinations moyens et long-courriers.Une opération qui permet aux distributeurs de garantir à leurs clients que les meilleures prestations sont encore disponibles et de sécuriser des séjours premium, valoriser leur conseil et optimiser leur marge, tout en offrant une expérience sur-mesure.", souligne Philippe Sangouard, directeur de Jet tours, dans un communiqué.L'opération Early Booking est ouverte