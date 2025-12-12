TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Jet tours lance son opération Early Booking 2026

-25% sur une quarantaine de produits


Jet tours annonce le lancement de son opération Early Booking 2026, avec des réductions jusqu'à -25% sur les séjours estivaux, pour une quarantaine de produits répartis sur 31 destinations moyens et long-courriers.


Rédigé par le Vendredi 12 Décembre 2025

L'opération Early Booking 2026 de Jet tours est ouverte jusqu’au 23 décembre 2025 - DepositPhotos.com, Vadmary
L'opération Early Booking 2026 de Jet tours est ouverte jusqu'au 23 décembre 2025 - DepositPhotos.com, Vadmary
Jet tours a donné le coup d'envoi de son opération Early Booking 2026, offrant aux agences et à leurs clients la possibilité de réserver dès maintenant leurs séjours estivaux (entre avril et octobre 2026) avec jusqu'à -25% de réduction sur une quarantaine de produits, répartis sur 31 destinations moyens et long-courriers.

Une opération qui permet aux distributeurs de garantir à leurs clients que les meilleures prestations sont encore disponibles et de sécuriser des séjours premium, valoriser leur conseil et optimiser leur marge, tout en offrant une expérience sur-mesure.

"L’early booking, c’est transformer la réservation en une expérience différenciante. L’agence n’est pas seulement un distributeur : elle devient un véritable architecte de vacances, capable de composer un séjour qui répond exactement aux attentes de chaque client", souligne Philippe Sangouard, directeur de Jet tours, dans un communiqué.

L'opération Early Booking est ouverte jusqu’au 23 décembre 2025.

