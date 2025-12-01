TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines


Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par semaine, pendant cinq semaines, les compagnies aériennes ont été accueillies dans les locaux de Resaneo. Une parenthèse privilégiée qui leur a permis de rencontrer, faire connaissance, former et informer les équipes. C’est un moment unique pour se tenir au courant des nouveautés et apprendre des astuces et des spécificités de chacun des fournisseurs de RESANEO. Et de leurs côtés, nos 30 partenaires présents se sont montrés très intéressés par les retours d’expériences des vendeurs et conseillers du groupe.


Rédigé par le Lundi 8 Décembre 2025

© Resaneo
Aerticket

Pour la 9ème fois, les équipes ont répondu présent à chaque session tout au long du mois de novembre et de la 1ère semaine de décembre. L’atmosphère studieuse lors des ateliers devient joyeuse pendant les déjeuners avec nos partenaires.

Depuis 2023 les Airlines Weeks se déclinent selon deux formats. Les mardis et jeudis étaient réservés à une compagnie (ou groupe) en exclusivité. Dans ce cadre nous avons accueilli, les neuf partenaires suivants :

Air France – KLM
Corsair
Emirates
Ita Airways, Air Arabia et Etihad Airways
Lufthansa Group
Qatar Airways
Royal Air Maroc
Turkish Airlines
United Airlines et Air Canada (AJV)

Et les vendredis étaient consacrés à des ateliers, avec les 21 partenaires suivants :

Air Arabia

Aircalin

Air Caraïbes et French Bee

Air Europa

Air Sénégal

Air Transat

All Nippon Airways

Amadeus

APG

Aviareps

Condor

Gulf Air

Icelandair

Lyon Aéroport

Malaysia Airlines

Qantas

Singapore Airlines

Sky Express

TAP

Thai Airways

Transavia


Améliorer l’expertise des collaborateurs et contribuer à les souder

Aurélie, Directrice des Opérations de RESANEO nous parle des Airlines Weeks.

« Ces journées sont pour nous la chance d’échanger de manière constructive avec nos fournisseurs. L’aérien est un monde en constante évolution et il est indispensable d’acquérir les dernières infos importantes. L’organisation des rencontres parfaitement rodée, grâce au travail de Lolita. Nous sommes répartis par groupes de 4 à 6 personnes et assistons à deux ateliers d’1h30 chacun. Le premier est dédié aux informations sur la compagnie, son actualité, sa flotte, ses cabines, ses équipements, ses routes etc. Quant au second, nous abordons des thématiques liées aux techniques de vente et de gestion de l’après-vente sur les différents outils utilisés. Nous nous tenons à jour sur des astuces techniques, commerciales et fonctionnelles.

Les objectifs de ces journées sont clairs, en plus de mieux connaître nos fournisseurs, il s’agit de fédérer les équipes et d’augmenter notre expertise.

Au bout du compte, c’est le service offert à nos clients qui est amélioré. Toutes les équipes sont tirées vers le haut et chacun sait qu’il peut compter sur son collègue. Cette confiance se ressent et lorsqu’une agence appelle, elle le perçoit immédiatement ».
Pour Aline, qui vient d’intégrer Resaneo en tant que Booking Advisor : « Je suis arrivée chez Resaneo une semaine avant les Airlines Weeks et c’est vraiment le moment idéal pour s’intégrer à l’équipe et rencontrer les compagnies.

Je ne pouvais rêver mieux pour gagner rapidement en autonomie et en expertise ».
© Resaeno
Les compagnies aériennes donnent leurs dernières infos et leurs astuces

Un rendez-vous attendu par les compagnies présentes.

Malaysia Airlines représenté par Vincent Mauchamp, Country Manager France, explique : « Au fil des ans, les Airlines Weeks ont su s’imposer comme le rendez-vous incontournable entre les fournisseurs et les professionnels du tourisme comme les équipes de Resaneo. Nous apprécions tout particulièrement de pouvoir prendre le pouls du marché en nous adressant directement aux agents au travers des interactions que nous pouvons avoir avec tous les services chez Resaneo. Et l’organisation est au top, que demander de plus ? ».

Anne Boun, Commerciale France/Europe Aircalin, détaille : « C’est avec un grand plaisir que nous avons participé pour la première fois à cet événement annuel au nom d’Aircalin. Je tiens à souligner la qualité de l’organisation, la richesse des échanges ainsi que l’intérêt manifesté des participants. Un grand merci à Lolita, François, ainsi qu’à l’ensemble des équipes de Resaneo pour leur attention et leur enthousiasme. Une expérience très positive que nous espérons vivement renouveler l’année prochaine ! ».

Pour Corsair, Mouloud Hammar, Responsable Commercial Province, déclare : « Présent pour la 4ème année consécutive, ce rendez-vous est autant attendu par les collaborateurs de Resaneo que par les compagnies aériennes. Les équipes au fait de notre montée en gamme autant que par notre premiumisation, découvrent les rouages et les “tips de ventes” liés à l’ultrapersonnalisation des services Corsair. Point phare de cette rencontre, ce déjeuner partagé avec les équipes, qui permet la poursuite en toute convivialité de nos échanges. L’accueil du personnel est toujours aussi chaleureux et l’organisation met à l’honneur le partenariat privilégié. Les Airlines Weeks, restent un temps fort pour décortiquer ensemble l’actualité de Corsair, avec notamment sa distinction pour la seconde année consécutive de meilleure compagnie aérienne loisirs en France. Nous serons bien sûr au rendez-vous l’année prochaine ! ».

Les Airlines Weeks 2025 de RESANEO viennent de prendre fin et tout le monde y a pris un grand plaisir. Et de l’avis général, les Airlines Weeks 2026 sont déjà attendues avec une vive impatience.
© Resaneo
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
