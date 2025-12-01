9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

Un rendez-vous attendu par les compagnies présentes.



Malaysia Airlines représenté par Vincent Mauchamp, Country Manager France, explique : « Au fil des ans, les Airlines Weeks ont su s’imposer comme le rendez-vous incontournable entre les fournisseurs et les professionnels du tourisme comme les équipes de Resaneo. Nous apprécions tout particulièrement de pouvoir prendre le pouls du marché en nous adressant directement aux agents au travers des interactions que nous pouvons avoir avec tous les services chez Resaneo. Et l’organisation est au top, que demander de plus ? ».



Anne Boun, Commerciale France/Europe Aircalin, détaille : « C’est avec un grand plaisir que nous avons participé pour la première fois à cet événement annuel au nom d’Aircalin. Je tiens à souligner la qualité de l’organisation, la richesse des échanges ainsi que l’intérêt manifesté des participants. Un grand merci à Lolita, François, ainsi qu’à l’ensemble des équipes de Resaneo pour leur attention et leur enthousiasme. Une expérience très positive que nous espérons vivement renouveler l’année prochaine ! ».



Pour Corsair, Mouloud Hammar, Responsable Commercial Province, déclare : « Présent pour la 4ème année consécutive, ce rendez-vous est autant attendu par les collaborateurs de Resaneo que par les compagnies aériennes. Les équipes au fait de notre montée en gamme autant que par notre premiumisation, découvrent les rouages et les “tips de ventes” liés à l’ultrapersonnalisation des services Corsair. Point phare de cette rencontre, ce déjeuner partagé avec les équipes, qui permet la poursuite en toute convivialité de nos échanges. L’accueil du personnel est toujours aussi chaleureux et l’organisation met à l’honneur le partenariat privilégié. Les Airlines Weeks, restent un temps fort pour décortiquer ensemble l’actualité de Corsair, avec notamment sa distinction pour la seconde année consécutive de meilleure compagnie aérienne loisirs en France. Nous serons bien sûr au rendez-vous l’année prochaine ! ».



Les Airlines Weeks 2025 de RESANEO viennent de prendre fin et tout le monde y a pris un grand plaisir. Et de l’avis général, les Airlines Weeks 2026 sont déjà attendues avec une vive impatience.